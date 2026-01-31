學霸女星爆生日驚魂！「越南食物中毒」急送醫搶命 最新病況曝光

記者陳宣如／綜合報導

一趟原本為生日而安排的海外旅行，卻意外成了難忘插曲。擁有「學霸歌手」稱號的蔡佩軒，日前前往越南會安迎接31歲生日，卻在旅途中因食物中毒緊急送醫，突如其來的狀況不僅打亂原有行程，也讓這趟慶生之旅留下截然不同的回憶。

蔡佩軒日前到越南歡慶31歲生日，卻在當地突發食物中毒緊急送醫。（圖／翻攝自IG @ariel_tsai）

蔡佩軒透露，當時在會安旅途中因食物不適，引發急性腸胃炎，被迫暫停行程接受治療，所幸經過休養後，身體狀況已完全恢復。這段過程被外界形容為一場「驚魂記」，也讓蔡佩軒對生活與創作有了新的感受。

蔡佩軒在越南食物中毒引發腸胃炎住院治療。（圖／翻攝自IG @ariel_tsai）

適逢生日週，蔡佩軒同步公布全新音樂企劃，並以「心靈藥劑師」為設定，推出名為《傷心藥房》的系列作品，希望透過音樂陪伴不同情緒狀態的聽眾。系列首支單曲〈白傷心了〉於昨（30）日上架，她形容這首歌想送給「把捨不得、放不下，卻仍然試著往前走的你」，相關內容在歌迷間引發討論。

蔡佩軒日前因急性腸胃炎被迫暫停行程接受治療，如今確認已無大礙。（圖／翻攝自IG @ariel_tsai）

談及邁入31歲的心境，蔡佩軒也分享一段生日感言，她表示：「我們不該羨慕年輕人，而該羨慕年長者。年輕人擁有的是未來的『可能性』，但年長者擁有的是過去的『現實』，那些付出的愛、忍受過的痛苦，以及真實活過的生命證據。」這段話被不少粉絲轉發，認為相當有感觸。

結束休養後，蔡佩軒也確定將返台與粉絲見面，預計於2月7日、8日現身台北華山文創園區，出席「Google Play 懂玩派對」活動，並與現場民眾互動體驗多款熱門遊戲。

