學霸女聲「寶寶計畫」曝光！甜喊：孩子像誰都可愛

蔡佩軒日前完婚成為幸福人妻。可瑞思國際娛樂提供

創作女聲蔡佩軒的最新單曲〈5ever〉滿載她對老公J先生的真摯告白，這首歌誕生於兩人交往第2年的遠距離時光，她在飛機上寫下旋律與歌詞，因為那一刻她已篤定對方就是「The One」，曲名更暗藏甜蜜密碼：「4ever不夠，我愛你5ever」。

蔡佩軒也分享婚禮當天為老公精心準備的「神祕演出」，為了保留驚喜，她在彩排時請工作人員把J先生請離現場。正式演出時，J先生全程配合、假裝驚訝，引來全場大笑。直到婚禮結束，他悄悄說：「真的很感動，也很喜歡這首歌。」兩人的甜蜜互動，也讓〈5ever〉成為象徵婚姻默契的重要作品。

蔡佩軒與新加坡籍老公日前完婚。可瑞思國際娛樂提供

對於外界常說的「婚姻是愛情墳墓」，蔡佩軒直言不認同，認為婚後生活反而更踏實，而J先生穩定的性格，也給予她前所未有的安全感。她笑說兩人的相處模式「甜度超標」，她是浪漫派，J先生則會把浪漫變成行動，包括安排參觀新加坡冰淇淋博物館、節日準備花束巧克力、婚後每週帶她探索城市，都讓她感動不已。

被問到「寶寶計畫」，蔡佩軒大方表示很喜歡小孩，也期待未來的家庭生活，但目前先專注音樂與生活步調，希望過1、2年再迎接新生命。她笑說：「小孩像誰都好，J先生小時候超可愛，我也不差！」婚後，她也在社群分享心得：「注意力，是你最重要的財富。」坦言過去常把自己逼得太緊，如今更重視身心健康，努力成為睡滿8小時。

蔡佩軒日前完婚成為幸福人妻。可瑞思國際娛樂提供



