學霸女警恐嚇盧秀燕內幕曝！父揭：當天出庭遭索償200萬 被副隊長關房「收驚」

黃姓學霸女警的父親打破沉默，直指警界霸凌才會讓女兒出現脫序行為。

以「警專第一名」優異成績畢業的台中市警局第二分局黃姓女偵查佐，在北捷隨機攻擊事件後，上網發文揚言對台中市長盧秀燕及長官「開槍爆頭」，日前遭台中地檢署依恐嚇罪嫌起訴，並因具備射擊專業且有再犯之虞，被法院裁定續押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師事務所發出聲明，痛訴女兒在警界長期遭受職場霸凌、孤立，甚至在案發當天面臨天價索賠，才導致身心崩潰。

根據起訴書指出，黃姓女警去年12月在北捷隨機攻擊事件爆發後，先是在 LINE 群組留言，恐嚇欲將曾督導她的闕姓副隊長「開槍爆頭」，隨後又在社群平台 Threads 發表極端言論，甚至附上盧秀燕市長臉部遭毀損的人形立牌，恫稱「直接在盧秀燕腦門開三槍」，因此遭逮捕、羈押。

儘管黃女事後改口稱是「亂講話」，但檢方認為她身為警職，受訓期間射擊測驗曾獲滿分，且具備專業使用槍械與防身技術，危險性顯然高於常人，本月7日依恐嚇公眾安全等罪嫌起訴她。法官審理後認為黃女行為具煽惑性與暴力性，裁定繼續羈押。

父發函揭警界黑幕：強迫「收驚」與長期孤立

就在黃女面臨重刑起訴之際，黃父透過查克國際法律事務所發出聲明，控訴台中第二分局長期對女兒進行霸凌。

聲明中爆料，女兒在患有「急性壓力反應」及「躁鬱症」期間，偵查隊闕姓副隊長竟於2025年 10 月 10 日，違反其意願將她關進會議室進行「收驚」。黃父痛批機關無視下屬身心狀況，試圖以「怪力亂神」的方式文飾太平。

台中黃姓學霸女警的父親發律師函直指警界霸凌。

壓垮駱駝的最後一根稻草：200 萬高額索賠

聲明稿進一步揭露，黃女曾在2024年底執行公務時遭外送員追撞，警局事後卻採取「冷處理」並迅速切割，要求她私下和解。而在黃女發表不當言論的去年12月19日當天，她獨自前往處理該案調解，外送員竟以撤告為由，要求200萬元的高額和解金。

黃父指出，女兒在缺乏機關支持且面臨天價索賠的極大壓力下，身心再次崩潰，才於當晚發布極端言論。他心碎表示，女兒不到4年就陞任偵查佐，本是兢兢業業的優秀警察，如今卻被形塑為違法犯紀之人，令他深感不捨與無力。

黃父在聲明最後強調，他願意誠心接受法院判決，但希望透過揭露此案，能換取未來警察子女在職業安全上的重視。他悲痛呼籲：「只希望小女的案件，能成為警察系統無視基層員警的最後一件」。

對於女警父親的聲明，台中第二分局隨即發出澄清稿指出，針對fb「當過警察的查克律師」在網路發布代理人所發表的相關聲明，內容涉及本分局未對涉案員警提供必要關懷與協助等指控，與事實明顯不符，特此嚴正澄清。

