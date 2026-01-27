學霸女警車禍遭索2百萬 知情人士爆：長官逼私了+調度

台中市 / 綜合報導

黃姓女偵查佐，除了外型甜美，還是警專第一名畢業，從警3年多，累積200支嘉獎，在同事眼中，工作相當認真，因為執勤發生車禍後，被對方求償2百萬，長官要求她自己私下和解，巨大的財務壓力，導致女警精神狀態不佳，也因此被長官從派出所調到偵查隊做內勤，看似幫她減輕了工作量，但實際上，卻讓同事間因此生出了怨言，家人認為，她從工作到人際關係，壓力無法排除，才會出現恐嚇市長的激烈言詞。

黃姓女偵查佐不只有甜美的外型，還是警專第一名畢業，是學校的高材生，112年4月被派任到台中第二分局，在同事眼中工作相當認真，這段影片是她接獲報案，有民眾疑似被詐騙急著匯錢，上前勸阻，成功保住民眾的積蓄，從警3年多。

黃姓女偵查佐，共累積200支嘉獎，具備優秀學經歷，本該是警界明日之星，卻在113年12月，執行公務發生車禍後，精神狀態每況愈下，基層員警透露，黃姓女偵查佐，多次發出求救訊號，因為執勤發生車禍後被對方求償2百萬，但長官卻要求女警自己私下和解，扛著財務的巨大壓力，導致精神狀態不佳，沒想到過了半年，長官又將她的工作從派出所調到偵查隊做內勤，看似幫她減輕了工作量，但實際上，卻讓同事間因此生出了怨言。

黃姓女偵查佐，不只要面對車禍的求償，還要適應調度工作後的同事眼光，爸爸認為，警局在過程中的處理方式都非常不洽當，間接造成她在同事間被孤立，壓力累積到最後才會出現恐嚇市長的激烈言詞。

