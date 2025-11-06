學霸成績下滑竟是罕病造成！唯獨「物理老師」聲音聽不見

一名女高中生因為唯獨聽不見物理老師講話聲音，才發現罹患罕見疾病。示意圖／photoac

「乍看之下我並不像個殘疾人士，我相信肯定還有其他人和我一樣在苦苦掙扎」中村智子說。日本17歲女高中生中村智子分享，最初於2024年4月上高中時，發現聽力出現異常，親朋好友講話聲音都聽得清楚，唯獨物理老師聲音聽不見，長期下來導致學習受阻；最終在家陪同之下前往就醫，才發現竟是罹患罕見疾病。

根據日媒報導，2024年4月才剛進入高中念書的中村智子，發現自己的聽力出現異常，能聽見父母、朋友和其他老師的聲音，唯獨「物理老師」的聲音聽不見；中村智子描述物理老師大約5、60歲，由於僅能分辨出音調和音量，無法得知詞句內容，導致物理成績下滑，期末考更只得2分。

廣告 廣告

中村智子家人也發現異狀，因為求學階段直到高中，中村智子成績一直都是年級前5名，卻在上高中後成績異常下滑；中村智子為了找到原因，上網一查，竟出現相同症狀的「聽力困難障礙」（LiD）。

一名女高中生因為唯獨聽不見物理老師講話聲音，才發現罹患罕見疾病。示意圖／photoac

隨即在母親陪同之下前往就醫，證實罹患聽力困難障礙（LiD），中村智子形容自己的耳朵就像老奶奶的耳朵，無法聽見語速過快或多人同時對話聲音；去年2024年11月，中村智子為了趕上學習進度，向校方申請課堂中使用轉錄工具，當時校方還以「侵犯同學隱私」為由拒絕，直到5個月後，校方才接受中村智子聽力困難障礙證明，讓她在課程中錄音。

2025年3月，中村智子驚訝道「我彷彿能聽到老師的聲音！」這是她第一次真正理解物理課程內容；然而報導指出，日本自2018年左右以來，僅由LiD患者成立互助團隊，直到中村智子被診斷出LiD，才訂定診斷標準，逐漸重視患者權益。

LiD協會代表渡邊指出，因為疾病逐漸被重視，過去平均每月諮詢量約30人，現在已上升到100人左右，而許多人在學生時期沒有發掘的症狀，往往在出社會工作後才意識到自己患有LiD，甚至因困擾辭職；渡邊呼籲病患不需要擔心面對疾病，應勇於面對問題、尋求協助，因為「聽力障礙人士就像參加一場比賽，起跑線總是落後於聽力正常的人。我們只是希望起跑線能稍微靠近一些。」

廣告 廣告



回到原文

更多鏡報報導

俄羅斯出現「會儲存人屍」的熊 日媒示警：憐憫之心恐成導火線

稅金都花在這！助理為女議員剪腳指甲、做飯 驚人畫面曝

日本熊患史上最劇！宇多田光「挺熊」遭炎上 發文揭心聲