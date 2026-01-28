學霸搭車被丟包遭4車輾斃 遺體解剖「4大疑點」一次看

25歲溫姓替代役男日前疑飲酒後凌晨搭乘多元計程車返家途中，與46歲林姓司機發生衝突，被丟包在新北市台64線快速道路，遭4輛車輾過，當場死亡。（翻攝畫面）





一名擁有頂大雙學士學位的25歲溫姓替代役男，日前（25日）疑飲酒後凌晨搭乘多元計程車返家途中，與46歲林姓司機發生衝突，被丟包在新北市台64線快速道路。溫男隨後倒臥內車車道，短時間內遭4輛行經車輛輾過，當場頭部破裂、全身骨折死亡。溫男從上車到下車僅約12分鐘，許多案情關鍵環節仍未明朗，檢警已於昨（27日）上午解剖遺體，釐清體內酒精反應、死因與責任歸屬。

關鍵12分鐘音檔曝光 前10分鐘無人交談

警方調查指出，25日凌晨2時07分，溫男透過叫車App自台北市文山區興隆路二段搭車，目的地為新北市板橋區長江路一帶。根據計程車行車紀錄器音檔，乘車前約10分鐘，車內未出現明顯交談，氣氛平靜。

廣告 廣告

到第11分鐘時，車內突傳出疑似踢踹車門及駕駛座椅背的聲響，林姓司機出聲提醒「先生請不要踢我椅背跟車門」。隨後再度出現連續敲擊聲，司機再次表示「你可以躺下，但不要踹」，情緒逐漸激動並夾雜髒話，最終要求溫男下車。

凌晨2時19分，溫男於台64線快速道路下車，林姓司機隨即駛離現場，並於約1分鐘後報警，通報車道上有人倒臥。警方抵達時，溫男已遭4輛自小客車先後輾過，造成頭顱破裂及全身多處骨折，明顯死亡。

4名駕駛到案後均表示，夜間視線不佳，未能及時發現車道上有人。警方後續依過失致死罪嫌，將林姓司機及4名駕駛移送新北地檢署複訊。檢方諭知林男及其中2名駕駛各以5萬元交保，另2名駕駛各以1萬元交保。

案件仍存有多項疑點 已解剖待化驗

由於案情仍存多項疑點，包括「溫男為何在快速道路上下車」、「是否自行倒臥車道」，「是否存在遭強行拖下車可能性」，另外，溫男家屬更懷疑「溫男根本沒有飲酒」。

檢警昨（27日）上午會同法醫進行解剖，並採集血液及內臟組織送驗，以釐清是否涉及酒精或藥物反應。相關鑑定結果預計約2個月後出爐。（責任編輯：卓琦）

《上報》提醒您，禁止酒駕，未滿十八歲禁止飲酒。