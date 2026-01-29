學霸替代役命喪台64！同梯曝他個性溫和：難相信有衝突

一名在鐵路警察局服役的溫姓替代役男，25日凌晨搭乘多元計程車返家途中，上車僅12分鐘就被丟包在台64線快速道路，隨即遭4輛車連續輾壓身亡。同袍形容溫男個性溫和有禮，難以置信會與人發生衝突。

溫男在台64遭4車輾過慘死。（圖／資料畫面）

溫男擁有國立大學雙學士學位，原訂下個月退伍。25日凌晨2點07分，他從文山區搭上林姓司機駕駛的多元計程車，準備返回新北板橋住處，怎料途中被丟包在台64線快速道路。救護人員趕抵現場時，溫男已頭部重創、四肢嚴重變形，明顯死亡。

林姓司機供稱，會要求他下車是因為對方不停踹椅背，並發生口角。然而，警方調閱車內行車紀錄器後發現，整段12分鐘車程中，溫男始終保持沉默，只記錄到司機單方面的怒罵、髒話，以及命令乘客離開的聲音，根本沒有口角發生，研判溫男可能是被司機強行拖下車，將案件性質提升為重大刑案進行偵辦。

死者家屬到解剖現場釐清死因。（圖／中天新聞）

與溫男同期服役的同袍表示，溫男身材瘦小，為人溫和內斂且樂觀開朗，在新訓期間還曾擔任幹部協助其他人。所有認識他的人都無法相信，這樣一個有禮貌的人會在車上與司機發生激烈爭執。且不久前他還邀約大家聚餐，沒想到會突然發生這種憾事。

鐵路警察局護車警察大隊大隊長吳士龍透露，溫男自去年10月9日報到服役以來，生活作息規律正常，最近正在為退伍後的工作機會準備面試。同梯役男獲悉噩耗後都感到相當悲痛，他已親自前往慰問家屬，大隊也會全力協助處理後續相關事宜。

