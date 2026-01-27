學霸替代役搭計程車！疑踢椅背被丟包輾斃 12分鐘「全程沉默」

【緯來新聞網】擁有頂大雙學位，下個月就要退伍的25歲溫姓替代役男，25日酒後搭多元計程車返家，途中與林姓司機發生口角，被丟包在台64線快速道路，隨後慘遭4輛車臉過身亡。據了解，溫男上車到下車僅經過12分鐘，疑似因為踢椅背讓司機不滿，檢方將解剖遺體，釐清是否有藥物或酒精反應。

下個月就要退伍的25歲溫姓替代役男，被司機丟包台64線快速道路。（圖／翻攝畫面）

警方調查，溫男在25日凌晨2點7分用手機叫了46歲林男駕駛的多元計程車，從台北市文山區興隆路上車，要返回新北市板橋住處，前10分鐘坐在後座的溫男沒有什麼動靜，但第11分鐘時疑似踢了車門和椅背，林姓司機便提醒「先生請不要踢我椅背」。



沒想到溫男疑似又繼續踢，傳出連續3次「叩」的聲音，讓林姓司機無奈表示「你可以躺下但不要踹」，隨後情緒激動飆髒話，怒吼「你給我下車」，於是溫男在2點19分被趕下車，全程不發一語。



林姓司機離開現場不久後，良心不安怕溫男出事，大約1分鐘後就打110報案，只是當員警趕到現場時，溫男已陸續被4輛車輾過，包括39歲陳男、26歲邱男、54歲簡男及45歲魏男。



據悉，4名肇事駕駛均稱天色昏暗，未注意到溫男。警方訊後將林姓司機等5人依過失致死罪嫌送辦，移送新北地檢署複訊後，檢方諭令林男、陳男、邱男5萬元交保，簡男、魏男1萬元交保。



★《緯來新聞網》提醒您：飲酒過量，有害健康 ★

