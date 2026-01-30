學霸替代役遭丟包台64線被輾斃 Bolt總經理：司機已停權



新北市一名擁有雙頂大學位的25歲溫姓替代役男，本月25日凌晨從北市搭乘隸屬Bolt的多元計程車要返回新北，不料卻遭司機丟包在台64線快速道路上，導致溫男陸續被4車輾過身亡。對此，不少網友怒罵Bolt司機的素質，而Bolt除聲明對死者親友致上哀悼外，台灣總經理曾憲竑今天（30日）也強調，該名司機已停權，相關細節不便多說。





上車12分鐘安靜不語 被丟包過程疑點多

林姓司機事後向警方供稱，事發前溫男在車上踢了椅背、車門，一怒之下才喝令對方下車，但警方調閱車內行車紀錄器，發現溫男在車上的12分鐘不發一語，僅有些許聲響，之後就被林男喝令下車，且影像中還錄到2次關門聲響，林男是否有強迫、甚至使用暴力讓溫男下車，仍待警方調查。

廣告 廣告

Bolt將司機停權 並對家屬表示哀悼

Bolt在事發後發表聲明，強調對於事故發生感到哀痛與不捨，同時對家屬及親友致上最深切的哀悼，因本案已經進入刑事調查，後續也將全力配合，但現階段就不便進行詳細說明。不過不少網友對於Bolt的說法並不買單，認為Bolt既沒有道歉、也沒有說明當時狀況，根本企圖卸責。

對此，Bolt台灣總經理曾憲竑今天表示，事發後第一時間Bolt即與林姓司機聯繫並停權；此外Bolt也有要求加入車輛要投保乘客第三責任險，不過該案還有另外4輛車子涉入，肇責仍未釐清，因此仍待後續調查結果出爐後才會確認如何處理。

更多上報報導

台中大雅土風舞老師突遭砍8刀 兇嫌徒步逃國道被車撞骨折

開車撞張文有法律後果嗎？ 11年前「這案例」讓網友搖頭：只保護犯人人權

毒駕上路釀禍！新北男高速撞2行人 釀1骨折1傷