學霸替代役遭丟包台64遭輾斃！ 政大師長悲憶優秀過往：生命才要發光發熱

學霸替代役在台64快速道路上被丟包遭輾斃，政大師長悲痛發聲回憶他的優秀過往。（本刊資料照）

日前一名25歲溫姓替代役男遭多元計程車司機丟包在新北市台64線快速道路，遭後方4台車輛輾斃慘死，引發社會關注。林姓男司機起先聲稱是因為溫男踹椅背引發口角，然而行車紀錄器卻顯示溫男幾乎全程不發一語，案情出現許多疑點。政大應用數學系副教授蔡炎龍在臉書發文，表示溫男是該校畢業的學生，對於溫男不幸離世他十分悲痛，他一直相信溫男會有傑出的表現、期待有天回到學校和學弟妹分享，「只是這一天，永遠不會來了」。

證實溫男身分 悲憶過往優秀表現

蔡炎龍在臉書發文分享，不幸在台64被輾斃的溫姓替代役就是畢業自政大新聞、企管系雙主修的學生Jason。看到政大蓋新宿舍、想打造成學習場域，就讓他聯想到Jason，「他就是我們想要培養出來的人才典範」，他眼淚止不住地流下來。

廣告 廣告

蔡炎龍說，政大的優秀學生有許多樣貌，其中一種就像Jason一樣溫和謙虛的樣子。他回憶起對Jason的印象，總是聽到他被稱讚，有次Jason為了申請一個海外參訪團，希望蔡能幫他寫推薦信，「我覺得這也太簡單了一點」，因為那時Jason參加過政大首度的「北美（南北加）青年訪問營」，參訪NVIDIA、Apple、Google等等大企業，Jason不但被選為團員、更是核心幹部，帶領了活動組、攝影組及公關組，也提出很多讓企業主非常讚賞的深度問題，讓參訪團非常順利、參與同學都收獲滿滿。

蔡炎龍也提到，Jason經常幫職涯中心寫新聞稿，「大概是我們史上新聞稿寫最好的時光。」儘管Jason常常幫忙做很多事，還是非常謙虛認為自己沒有做什麼，「一直相信， Jason會有非常傑出的表現。我的畫面就是有一天，Jason會回政大來，跟學弟妹們，分享他種種的冒險。只是這一天，永遠不會來了。」

行車紀錄添疑點！ 蔡炎龍嘆才要發光發熱卻離開

他質疑這個事件很奇怪，為何車行都沒有出面說明對司機的處置，司機還想帶風向說是Jason酒後和司機爭吵，但行車紀錄的錄音檔出來，卻發現Jason幾乎全程安靜，這些疑點讓他對這件事除了悲傷以外還多了憤怒。

蔡炎龍看到台大的陳文成紀念碑，也聯想到Jason和陳文成都是在要開始發光發熱的時候突然終止，陳文成的家人至今也還沒有得到真相，「我當時並沒有想到， 發生在現在，即使沒有那麼複雜，家屬還需要受到那麼多煎熬。」

他感嘆，身為老師寧願看到整天跟你爭吵的學生有天回來笑談過去，或者說當年當他的種種。寧願有天他回來說當年他才是對的，也不願意聽到他已離開人世的消息。遺憾Jason如此熱心助人、準備發光發熱卻突然離開。蔡炎龍認為，即使投票選擇不同，又或是覺得好像一事無成，「只要好好的活著，就有無限的可能。也是對我，或著對許多你可能知道可能不知道的人最大的安慰。年輕的生命離開，永遠是老師心中最大的痛。」

政大副教授呼籲持續追蹤：真相、隱情是什麼？

除了蔡炎龍，政大新聞系副教授方念萱也發文呼籲媒體持續追蹤這次的台64事件。她回憶，Jason曾是他課上學生，非常非常認真，在得知受害者就是他之後相當震驚難受，「想到他再不能發聲，我們不知道車裡車外什麼狀況，讓人太難受。Jason在冬夜裡這樣驟然離世，真相是什麼？隱情是什麼？」

更多鏡週刊報導

司機說法疑遭打臉！學霸替代役被丟包台64喪命 家屬：不實指控不亞於4車輾過的痛

不只投毒動物！張美阿嬤小兒子再爆黑歷史 曾假扮警察「勒贖地下錢莊」被逮

高雄超暖國中弟「護身障翁過馬路」萬人讚爆！校方送表揚狀 里長曝老翁真實情況