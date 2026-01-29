社會中心／台北報導

今年25歲的溫姓替代役男，搭乘計程車，疑似被丟包，遭後車輾過身亡，曾經教過他的傳院教授林日璇，在臉書發文悼念，說溫同學上課認真，與同學相處融洽，還跨修碩士班全英語課程，曾說過畢業要靠自己努力賺錢，到國外讀書，沒想到傳出離世消息，讓師生都心碎。

政大傳播學院教授林日璇：「我很好奇他未來的發展，但是聽到新聞的時候，是非常傷心，跟一般同學不太一樣，因為他是第一個大學生，主動要求要加入研究團隊。」

廣告 廣告

回憶起曾經教過溫同學，政大傳院教授林日璇難掩悲傷，說他是認真的好學生，跟同學相處融洽，不只雙主修新聞系與企管系，還跨修碩士班的全英語課程，甚至加入研究團隊。

學霸替代役遭丟包輾斃 師不捨發文「他想出國讀書」

學霸替代役遭丟包輾斃 師不捨發文"他想出國讀書"。（圖／民視新聞）

政大傳播學院教授林日璇：「溫同學是非常的積極，用全英文來發表他的想法，他其實跟我聊天的時候，有說到他未來想要出國念書，所以他很努力，在靠自己的方式去存錢，希望未來可以出國念書。」

溫同學對未來充滿熱情，畢業後想靠自己的力量到國外唸書，但夢想還沒達成，就因為搭乘多元計程車，被丟包在64快速道路，遭後方來車撞上身亡，消息讓師長都心碎。

政大傳播學院教授林日璇：「當下聽到的時候，也很好奇說叫車平台，是怎麼樣來承擔這樣的責任，就希望檢調可以趕快釐清。」

學霸替代役遭丟包輾斃 師不捨發文「他想出國讀書」

學霸替代役遭丟包輾斃 師不捨發文"他想出國讀書"。（圖／民視新聞）

如今所有都在等調查結果，事發當天，溫同學選擇歐洲行動叫車平台，警調閱行車記錄器，發現他上車先是安靜無聲，隨後踢椅背三次，遭司機怒斥，並吼人下車，最後被丟包高架道路，全程12分鐘，溫姓男子都未發一語。

車上的12分鐘成了關鍵，目前列為重大刑案偵辦，懷疑死者是被拖下車丟包，目前已經解剖要釐清，是否有酒精或藥物反應，讓真相水落石出。

原文出處：學霸替代役遭丟包輾斃 師不捨發文「他想出國讀書」

更多民視新聞報導

剴案多一人送辦！文山居托中心訪視員涉偽造紀錄 北市府社會局證實

東港船隻衝河岸餐廳！民眾嚇到送醫

砍土風舞女師8刀遭撞斷雙腿！疑凶嫌「犯案動機」貼文曝

