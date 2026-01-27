學霸替代役遭丟包4車輾斃 高大成揭致命關鍵

25歲溫姓男子遭4車輾斃。（圖／東森新聞）





擁有國立大學雙學士學位的25歲溫姓替代役，25日酒後搭乘林男駕駛的多元計程車時，疑似因踢踹駕駛座椅背，遭林男丟包在台64線快速道路，遭後方4部車輛輾過不治。對此，名法醫高大成推測可能的致命原因。

高大成27日接受聯訪時表示，溫男遭輾後留下的出血痕跡，是判斷致命原因的可能關鍵。他以頭部遭輾過為例，指出「輾過第一次、第二次、第三次的出血量都不一樣」，應能透過遺留在馬路上的血痕判斷。

高大成強調，第一次輾過造成的血痕絕對是最多的，而他也對死者如果沒有喝醉，就可能逃過死劫的說法感到不以為然，直言「有沒有喝酒跟他被撞無關」。

