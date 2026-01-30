學霸替代役遭司機丟包台64慘死 摯友揭「生前語音」：先護送女性才自行叫車

溫姓替代役男25日凌晨叫車返家，卻在途中遭司機丟包，慘遭後車輾斃。（翻攝畫面）

政大畢業、擁雙學士學位的25歲溫姓替代役男，25日搭乘多元計程車（Bolt）返家，深夜卻在台64線被司機丟包，不幸被行經汽車輾斃。事後司機聲稱溫男酒醉失控，才會將其趕下車，但溫男同學跟師長聽聞相關說法都難以置信。今（30日）溫男的大學摯友獲得家屬同意出面受訪，還原當日雙方的通訊對話，溫男曾用語音回覆「我沒有（喝醉）」，且先護送喝醉的女性友人返家，與司機的說詞有很大出入。

友人指出，當天透過溫男限動看到他跟朋友出門，凌晨1點05分發訊息詢問對方是否喝醉，溫男1點19分回傳語音訊息「我沒有」，所以他能確定當天1點19分前，溫男都維持清醒狀態。

友人透露，當天溫男有先護送醉倒的女性友人回家，才準備自行返回板橋住處。所以從溫男的行為觀察，不太可能先送朋友回家，再自己完成叫車。友人推測，溫男或許有小酌兩杯，但不至於醉到喪失意識或自主能力，且隨著更多證據陸續浮現，都顯示雙方沒有發生口角，質疑有其他外力介入，這部分只能靜待警方調查釐清。

友人不捨表示，溫男平時待人和善、不願與人起爭執，人緣極佳，所以憾事發生後，才會有這麼多人出面聲援，而他出面受訪也是想澄清溫男絕非司機口中的那種人。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

