社會中心／洪巧璇、黃啓豪 新北報導

只是喝酒醉，有至於這麼狠心嗎？新北市一名25歲溫姓男子25號凌晨2點多，喝完酒搭計程車返家，途中和司機發生口角、踹椅背，沒想到司機竟直接將男子丟包在台64線快速道路上，男子不勝酒力倒臥路中，結果被4輛車輪番輾過，死狀悽慘。

員警vs.肇事駕駛：「大哥，你有撞到他嗎？」獲報快速道路上發生嚴重死亡車禍，員警火速趕抵現場，一名男子倒臥路中央，輪番被4輛車輾斃，當場沒了生命跡象。事故現場血跡斑斑，肇事車輛的輪胎上也沾染鮮血，死者身分曝光，是一名在鐵路警察局擔任替代役的溫姓男子，但好好一個人，怎麼會突然出現在台64線快速道路上？

廣告 廣告

學霸替代役酒醉鬧事 遭運將丟包台64「4車輪番輾斃」

學霸替代役酒醉鬧事 遭運將丟包台64「4車輪番輾斃」（圖／民視新聞）時間退回到25號凌晨2點多，溫姓男子和朋友聚會，喝酒結束後，在台北市文山區叫了多元計程車要返回新北市板橋，但他喝醉酒，和司機爆發口角，還踹椅背，林姓司機一氣之下，竟直接把人丟包在快速道路上，溫姓男子因為酒醉站不穩，倒在路中，不幸遭4車輾過，當場慘死。林姓司機和4名肇事駕駛，後續都被依過失致死罪移送偵辦，而根據了解，25歲溫姓死者是政大高材生，雙主修新聞以及企管系，去年10月擔任替代役，期間都在準備工作面試，原定今年2月25就要退伍，沒想到卻命喪輪下。

學霸替代役酒醉鬧事 遭運將丟包台64「4車輪番輾斃」

學霸替代役酒醉鬧事 遭運將丟包台64「4車輪番輾斃」（圖／民視新聞）交通分隊副分隊長王俊智：「乘客與計程車駕駛衝突，而遭駕駛要求於快速道路高架橋上下車，該乘客後續遭途經之小客車撞擊不治。」喝酒醉竟遭司機狠心丟包在快速道路上，輪番被4輛車輾過，死狀悽慘，要家屬怎麼接受。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：學霸替代役酒醉鬧事 遭運將丟包台64「4車輪番輾斃」

更多民視新聞報導

罷王美惠連署涉造假 國民黨嘉義市黨部11人被起訴

最新／涉掏空台鹽綠能公司4億 陳啓昱遭押逾1年1200萬交保

桃園驚傳「紅衣女墜樓」頭顱破裂身亡！民俗專家示警1事

