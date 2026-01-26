學霸替代役酒醉鬧事 遭運將丟包台64"4車輪番輾斃"
社會中心／洪巧璇、黃啓豪 新北報導
只是喝酒醉，有至於這麼狠心嗎？新北市一名25歲溫姓男子25號凌晨2點多，喝完酒搭計程車返家，途中和司機發生口角、踹椅背，沒想到司機竟直接將男子丟包在台64線快速道路上，男子不勝酒力倒臥路中，結果被4輛車輪番輾過，死狀悽慘。
員警vs.肇事駕駛：「大哥，你有撞到他嗎？」獲報快速道路上發生嚴重死亡車禍，員警火速趕抵現場，一名男子倒臥路中央，輪番被4輛車輾斃，當場沒了生命跡象。事故現場血跡斑斑，肇事車輛的輪胎上也沾染鮮血，死者身分曝光，是一名在鐵路警察局擔任替代役的溫姓男子，但好好一個人，怎麼會突然出現在台64線快速道路上？
學霸替代役酒醉鬧事 遭運將丟包台64「4車輪番輾斃」（圖／民視新聞）時間退回到25號凌晨2點多，溫姓男子和朋友聚會，喝酒結束後，在台北市文山區叫了多元計程車要返回新北市板橋，但他喝醉酒，和司機爆發口角，還踹椅背，林姓司機一氣之下，竟直接把人丟包在快速道路上，溫姓男子因為酒醉站不穩，倒在路中，不幸遭4車輾過，當場慘死。林姓司機和4名肇事駕駛，後續都被依過失致死罪移送偵辦，而根據了解，25歲溫姓死者是政大高材生，雙主修新聞以及企管系，去年10月擔任替代役，期間都在準備工作面試，原定今年2月25就要退伍，沒想到卻命喪輪下。
學霸替代役酒醉鬧事 遭運將丟包台64「4車輪番輾斃」（圖／民視新聞）交通分隊副分隊長王俊智：「乘客與計程車駕駛衝突，而遭駕駛要求於快速道路高架橋上下車，該乘客後續遭途經之小客車撞擊不治。」喝酒醉竟遭司機狠心丟包在快速道路上，輪番被4輛車輾過，死狀悽慘，要家屬怎麼接受。
《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！
未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！
原文出處：學霸替代役酒醉鬧事 遭運將丟包台64「4車輪番輾斃」
更多民視新聞報導
罷王美惠連署涉造假 國民黨嘉義市黨部11人被起訴
最新／涉掏空台鹽綠能公司4億 陳啓昱遭押逾1年1200萬交保
桃園驚傳「紅衣女墜樓」頭顱破裂身亡！民俗專家示警1事
其他人也在看
替代役男踹椅背被運將「丟包」台64 醉臥車道遭4車輾過爆頭慘死
【記者曾佳俊／新北報導】新北市一名25歲溫姓替代役男昨(25)日凌晨在北市聚餐飲酒，酒後搭上多元計程車欲返家，豈料途中因踢踹林姓駕駛椅背，雙方爆發口角衝突，對方竟直接將溫男丟包在台64快速道路上，被害人因酒醉直接倒臥在內側車道，不幸遭4車接續輾過爆頭慘死；警方後續將林男及4名肇事駕駛依「過失致死罪」嫌移請檢方偵辦，而據了解，死者是擁頂大雙學士學位的資優生，且即將於下個月從鐵路警察局單位退役，親友聞訊哭斷腸。壹蘋新聞網 ・ 5 小時前 ・ 1則留言
資優生喝醉被小黃丟包台64！慘遭4車輾斃 死者身分曝光「頂大雙學士」
即時中心／廖予瑄報導新北市台64線快速道路昨（25）日凌晨2時許發生一起駭人死亡車禍，一名25歲溫姓男子當天晚上喝完酒後，搭上46歲林姓男駕駛的計程車。途中，由於溫男不斷踹椅背，因此與林發生口角；林一氣之下便將溫丟包在台64快速道路上，導致他倒臥在內側車道，並且一連被4台車輾過，當場死亡。如今溫男身分也曝光，他竟是一名擁有頂大雙學士學位的資優生。民視 ・ 8 小時前 ・ 3則留言
運將丟包 醉男躺台64遭4車輾斃
擁有國立大學雙學士學位的25歲溫姓替代役男25日凌晨搭乘多元計程車，因在台64快速道路和46歲林姓駕駛起口角，被要求下車，疑因不勝酒力倒臥在路上，8分鐘後被後方陳姓、邱姓、簡姓、魏姓男子駕駛的4輛車輾過死亡。警詢後依過失致死等罪嫌將林等5人移送，檢方複訊後諭知林男、陳男、邱男各5萬元交保，簡男、魏男諭知各1萬元交保，今（27）日解剖釐清死因。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 1則留言
罷王美惠假連署 藍11黨工被訴
民進黨立委王美惠去年遭「愛嘉聯盟」團體提連署罷免，卻出現「死人連署」，嘉義檢調去年12月17日大動搜索國民黨嘉義市黨部，帶回10多幹部、志工，昨依偽造文書、個資法等罪嫌起訴張姓書記長等11名黨工，另2名志工獲緩起訴1年，陳姓領銜人獲不起訴處分。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
台商揪政院前科長當共諜 2人起訴
獲中共聘任為廣州市政協的台商鄭明嘉，被控在民國110年吸收退休後到大陸教書的行政院前科長胡鵬年返台發展共諜組織，檢調去年搜索，2人收押。台灣高檢署26日依違反《國安法》起訴鄭、胡，並對鄭求處10年以上重刑；胡因偵查時坦承犯行，檢方建請求處適當刑度，不料昨移審後，胡卻改口否認犯罪，台灣高等法院裁定2人繼續羈押禁見。可抗告。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
馬德案疑洩密 司改會批法務部
橋頭地檢署偵辦中天記者林宸佑（馬德）疑涉國安法等案件，司改會26日提3項聲明：媒體大肆報導偵查中應祕密的內容，不僅傷害偵查機關公信力，更可能妨礙案件偵查；法務部缺乏積極作為，讓公信力跌至谷底；未審先判無助公共利益，相關機關應盡速釐清洩密責任。法務部說，個案若有違反偵查不公開，地檢署會分案調查；橋檢回應，發布新聞稿就案情適度說明均符合規定，尊重外界討論與監督。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
61歲張曼玉近況曝！法國素顏冒雨採無花果 網讚：最美天花板
影壇巨星張曼玉自移居歐洲後，長期處於半退休狀態，讓無數影迷十分掛念。現年 61 歲的她，近年鮮少出席公開場合，卻在社群平台「小紅書」上低調開啟了生活 Vlog 模式。近日她分享一段在法國波爾多（Bordeaux）郊外採摘無花果的影片，不僅展現了洗盡鉛華的簡樸生活，其素顏下的凍齡狀態與優雅氣質，更引發網友瘋傳與熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
BLACKPINK Lisa現身宮廟！低調參拜被直擊 全程素顏洩真實膚況
韓國人氣女團「BLACKPINK」近來舉辦世界巡迴演唱會，從24日開始將一連在香港啟德體育園主場館開唱三天，今（25日）成員之一的Lisa被目擊到現蹤宮廟拜拜，0偽裝的真實狀態也掀起網友討論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1則留言
裝顧客劫銀樓42萬金飾 3匪落網
國際金價、銅價高漲，年前金、銅成犯罪者目標。桃園市新屋區某銀樓25日傍晚遭35歲劉姓、22歲彭姓男子佯裝購買金飾，趁老闆娘不注意時，搶走1條金項鍊與吊墜，市值42萬元。警方9小時後逮捕2嫌及負責接應的25歲周姓男子，並在周男家中起出遭搶金項鍊。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
3生肖下週財運大爆發！橫財連連 事業收入同步起飛
3生肖下週財運大爆發！橫財連連 事業收入同步起飛EBC東森新聞 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
1動作噴6千！交通新制將上路 滑手機、吸菸罰鍰上調
1動作噴6千！交通新制將上路 滑手機、吸菸罰鍰上調EBC東森新聞 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
支持國產魚 全國漁會嚴選海鮮禮盒精緻實惠
新北市漁業處昨（二十六）日表示，農曆新年即將來臨，各家各戶開始規劃圍爐菜色及年節送禮安排。為了提供民眾更便利且多樣化的選擇，全國漁會精心挑選各地優質漁產品，推出多款精緻且實惠的年節限定海鮮禮盒。自即日起至二月六日，民眾可至全國漁會網路商城選購，數量有限，售完為止。全國漁會為迎接即將到來的農曆新年，特別規劃了五款不同定位的海鮮禮盒，內容涵蓋多樣優質新鮮漁貨，無論是大家庭圍爐、親友聚餐或小家庭的年菜準備，皆可找到合適的組合。針對日常料理需求，全國漁會亦推出三款兼顧實惠與品質的組合，供消費者挑選。所有漁產品皆經過前置處理並以真空包裝，方便料理且保有原始鮮味。在年節送禮方面，為了提供消費者兼具健康、美味及體面的送禮新選擇，全國漁會也準備了多款具代表性的漁產加工品禮盒。其中，烏魚子 ...台灣新生報 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
民眾黨版軍購條例沒限制「紅色供應鏈」 一線軍官傻眼：認真的嗎？
立院民眾黨團今推出黨版軍購特別條例，將8年1.25兆經費大砍剩4000億元，排除台灣之盾、沒有關鍵的智慧決策輔助系統、未限制紅色供應鏈；更開全球先例，要求行政院向立法院提出專案報告、接受質詢，等立法院同意後才能開始編列預算。長期參與國防建案的軍官震驚地說，這是認真的嗎？沒有國家的政黨會開這種玩笑。自由時報 ・ 8 小時前 ・ 4則留言
日人震驚霍諾德爬101揭「日本絕不准」！一票人謝賈董
日人震驚霍諾德爬101揭「日本絕不准」！一票人謝賈董EBC東森娛樂 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
停電事故13年減7成 台電精進電網韌性
【記者郭襄陽台北報導】台電26日於經濟部召開「配電系統供電穩定強化作為」記者會，說明配電系統改善成果。近年台電加速汰換老舊設備、導入智慧科技巡檢、並落實防範鳥獸碰觸，以「事前預防」取代「事發搶修」，配...自立晚報 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
房市冷 去年12月房貸餘額年增4.46%寫8年最低
（中央社記者潘姿羽台北26日電）房市冷颼颼，中央銀行今天公布2025年12月房貸餘額為新台幣11兆5779億元，年增率下滑至4.46%，創2018年1月以來、8年最低水準。央行官員直言，2024年房市熱絡，2025年則顯著降溫，導致房貸餘額成長動能明顯放緩。中央社 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
新／新北女16F社區頂樓墜落 雙腳變形倒血泊亡
新／新北女16F社區頂樓墜落 雙腳變形倒血泊亡EBC東森新聞 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
美國公民遭擊斃！目擊者曝影片打臉執法官員
[NOWnews今日新聞]美國聯邦移民執法官員24日在明尼蘇達州擊斃一名美國公民，指控其手持手槍接近執法官員。但有目擊者公布錄影畫面，澄清他接近執法人員時，手中並未持有任何武器，駁斥川普政府官員的相關...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前 ・ 1則留言
搭車起口角.踹椅背！政大學霸遭運將丟包台64 被4車輾過慘死
新北市台64線快速道路發生驚悚死亡車禍！一名25歲替代役溫姓男子昨（25）日凌晨搭乘多元計程車要回板橋，沒想到與運將起口角遭趕下車，丟包在快速道路上。溫男隨後遭4台車接續輾過，不幸當場慘死。警方已經將台視新聞網 ・ 11 小時前 ・ 1則留言
富邦產險推「青創食代」 一張保單守護微型餐飲店三大風險
因應街邊小吃與微型餐飲店快速成長，卻普遍面臨公共安全、食品安全與勞工安全等營運風險，富邦產險推出「青創食代」守護專案，以低門檻、彈性投保為設計主軸，透過一張保單整合公安、食安與勞安三大核心保障，協助微型餐飲業者強化面對突發事故的經營韌性，為日常營運提供穩定後盾。中時財經即時 ・ 6 小時前 ・ 發表留言