「學霸歌手」越南慶生驚魂！急性腸胃炎慘虛脫 驚喜宣布回台開「傷心藥房」

「學霸歌手」蔡佩軒（Ariel）日前迎來31歲生日，特地飛往越南會安（Hoi An）度假慶生，原本沉浸在古城浪漫氛圍中的蔡佩軒，卻意外急性腸胃炎發作，讓這趟生日之旅成了難以忘懷的「驚魂記」。

邁入31歲的蔡佩軒也分享了自己的生日感言，感性說道：「我們不該羨慕年輕人，而該羨慕年長者。年輕人擁有的是未來的『可能性』，但年長者擁有的是過去的『現實』，那些付出的愛、忍受過的痛苦，以及真實活過的生命證據。」

變老是體驗「蒐集意義」的過程

蔡佩軒認為，變老不是失去潛力，而是體驗『蒐集意義』（collecting meaning）的過程，並鼓勵大家為自己走過的路感到驕傲。同時她也驚喜宣布啟動全新音樂企劃《傷心藥房》，今年將化身「心靈藥劑師」，透過音樂為歌迷開出一帖帖「療癒藥單」。

蔡佩軒去越南會安進行31歲生日之旅，不料卻染上急性腸胃炎。可瑞思國際娛樂提供

新歌走療癒路線 2月7、8日與粉絲近距離互動

作為系列首波主打，新單曲〈白傷心了〉於30日正式上架，寫給那些即便努力前行卻仍放不下的心碎靈魂，她溫柔喊話：「希望這首歌能陪伴試著往前走的你。」

隨著新歌上線，蔡佩軒也驚喜預告即將飛回台北，於2月7日、8日現身華山文創園區出席「Google Play 懂玩派對」活動，與粉絲一起體驗多款熱門遊戲，包含《傳說對決》《鳴潮》《寒霜啟示錄》及《SD鋼彈G世代永恆》等，與許久未見的台灣粉絲近距離互動。



