「學霸歌手」飛越南出意外！網美行程成驚魂記緊急入院

蔡佩軒於23日剛滿31歲。（可瑞思國際娛樂提供)

「學霸歌手」蔡佩軒於23日剛滿31歲，原本滿心期待飛往越南會安古城浪漫度假，沒想到生日驚喜竟變「驚魂記」。她在當地意外慘遭急性腸胃炎突襲，讓原本的網美行程瞬間變成臥床養病之旅，所幸在細心休養後身體已無大礙，這段難忘的經歷也讓她笑稱這趟生日絕對「印象深刻」。

邁入「3字頭」的蔡佩軒，對人生也展現出成熟的智慧。她在社群上感性發文，大方擁抱年齡成長，直言：「我們不該羨慕年輕人，而該羨慕年長者。」她認為變老不是失去，而是「蒐集意義」的過程，這番極具力量的「熟成宣言」讓不少網友大讚：這就是知性女神的魅力。

廣告 廣告

雖然身體一度微恙，但蔡佩軒對音樂的熱情絲毫不減，趁著生日周正式官宣全新音樂企劃，她這次將大玩角色扮演，化身溫柔的「心靈藥劑師」，推出以〈傷心藥房〉為概念的系列作品。Ariel 表示，這系列每一首歌都是她親手調配的「療癒處方箋」，專治各種心碎症狀。首波主打單曲〈白傷心了〉已於30日正式上架，用鋼琴與弦樂交織出的溫暖旋律，守護那些「想放下卻放不下」的破碎靈魂。她宣布將於2月7日、8 日連續兩天現身華山文創園區的「Google Play 懂玩派對」，與粉絲一起互動。

更多中時新聞網報導

劇本寫完 人生喜事也同步上線

郭富城拍新片 陳意涵舉手求演

澳網》喬帥強運晉級 累積103勝越過費爸