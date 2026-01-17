學霸男主播情定男友！神秘伴侶單膝下跪身分曝光

（娛樂中心／綜合報導）香港新聞圈素有「學霸主播」美譽的陳書君（Vincentius Chan），於本14日透過個人社群平台拋出震撼彈，正式宣告結束單身生活。這位年僅34歲，身兼香港有線電視新聞HOY資訊台首席主播及香港國際財經台英語主播的新聞從業人員，在眾多親友的見證下，點頭答應了交往長達6年的伴侶Steven求婚，兩人決定攜手邁向人生下一個里程碑，消息一出隨即引發全港粉絲與媒體的高度關注。

圖／香港新聞圈素有「學霸主播」美譽的陳書君（Vincentius Chan），於本14日透過個人社群平台拋出震撼彈，正式宣告結束單身生活。（翻攝自IG）

這場求婚儀式的現場佈置極盡巧思與浪漫，根據陳書君公開的影像紀錄顯示，當晚場地被精心打造為一條由純白鮮花鋪就的幸福步道，兩側點綴著搖曳的燭光，營造出唯美溫馨的氛圍。視線盡頭則設有一座以繁花堆砌而成的心形佈景，中央醒目地鑲嵌著「Will You Marry Me」的燈飾字樣。在如此慎重的場合中，男友Steven手捧鑽戒，當眾單膝下跪，並說出一段深情誓言，詢問對方是否願意共同將未來的日子過成彼此嚮往的夢想，並承諾守護兩人專屬的安樂窩。面對這突如其來的驚喜與真摯告白，陳書君難掩激動情緒，當場灑淚並堅定給予「我願意」的肯定答覆。

事後，陳書君感性地在社群平台上寫下這段心路歷程，他形容這句「我願意」說出口時之所以如此輕易，是因為在他心中，答案始終都是眼前這個人。他更以「未來的丈夫」稱呼對方，將這段關係定義為人生中最美好的一場冒險。此外，他也特別感謝那些協助隱瞞驚喜計畫、並到場給予祝福的親朋好友，稱他們為「自己選擇的家人」，字裡行間流露出滿滿的幸福與感激。

回顧陳書君的職涯與感情路，他自2018年投身新聞界以來，憑藉專業的播報能力備受肯定，工作之餘更持續進修攻讀博士學位，知性形象深植人心。而在感情生活方面，他對於自身的性向態度坦然，早於2023年便曾在網路上公開為男友慶生，當時兩人已穩定交往3年。如今這段戀情走過6個年頭，終於在眾人的祝福聲中修成正果，也展現了其面對真愛時坦率無畏的態度。

