學霸男被丟包台64遭4車輾斃！第5車驚險視角曝光 網全嚇瘋

社群曝光一段事發時的行車紀錄器，可看到溫姓男子遭丟包後倒在快速道路內側車道。（翻攝Threads@fhysono999）

25歲的溫姓替代役男25日清晨遭多元計程車司機丟包在台64線，短短2分鐘即遭4車輾斃。如今疑似「第5台車」的行車紀錄器畫面曝光，幾秒鐘的驚險畫面嚇得網友直呼「根本看不到！差點又再撞一次！」

黑影躺在快車道上？駕駛怎麼發現

一名網友在 Threads 上傳行車紀錄器。畫面中，高架橋燈光昏暗，駕駛行經快車道時突然注意到前方路面有一團黑影，細看竟是倒臥的人影。該名駕駛反應極快，立刻打方向燈切到外側車道，驚險躲過。下一秒，路肩一輛停著雙黃燈的休旅車映入畫面，被網友推測為先前撞擊溫男的其中一車。

廣告 廣告

短短幾秒，讓許多網友看得心驚膽跳，「我回放三次還找不到人影⋯那駕駛眼力太神了」「在快車道丟人太誇張，這不是害死人是什麼？」

回顧整起事件，溫男在台北文山區喝酒後，透過Bolt叫車返家，車上疑似因酒醉踢椅背與林姓司機發生爭執。司機竟將人「丟包」在台64線上。

檢警調閱12分鐘行車紀錄器後，發現整段過程中幾乎只有司機單方面咆哮，未見溫男有踢椅背或爭吵。甚至在溫男下車後錄到兩次關門聲，疑似司機曾下車動作，有無強行拉人仍待釐清。

更多鏡週刊報導

學霸替代役遭司機丟包台64慘死 摯友揭「生前語音」：先護送女性才自行叫車

台64線丟包乘客命案延燒 政大教授怒批Bolt：以為是路人甲？

司機丟包台64路中間「學霸替代役慘死」 叫車平台Bolt打破沉默回應了