學霸男遭司機丟包台64線慘死 學者「分析3重點」嘆制度漏洞

一名25歲溫姓男子搭乘多元計程車被林姓司機丟包台64線快速道路上，導致他躺在路上遭輾斃。（圖／翻攝畫面）

1月25日新北市台64線快速道路西向27.5公里附近發生死亡車禍，一名擁有政大雙學位畢業的25歲溫姓男子透過平台「Bolt」叫車，搭乘由46歲林姓男司機駕駛的多元計程車返家，卻在台64線快速道路上被丟包，導致他躺在路上遭輾斃。溫男的死引發各界熱議，有學者分析後，感嘆是制度的漏洞造成這場悲劇。

逢甲文化與社會創新碩士學位學程特聘教授侯勝宗今（30）日在臉書發文，提到被問及多元計程車司機在台64線丟包乘客，導致對方慘死事件的想法，他特別分析3大重點。一開頭他就先講結論，「這不是誰的錯，而是制度的洞」；侯勝宗認為，這不單是一個人的問題，而是一個被制度默許的漏洞。

侯勝宗表示，現行叫車平台實際掌握司機上線資格、派單方式、行程結束判定與停權機制，透過演算法直接影響每一趟運輸行為。若平台能藉由系統提升效率，卻未同步建立降低風險的安全設計，所謂「僅負責媒合」的說法，恐淪為責任外包。特別是在夜間、酒後乘車、弱勢乘客或快速道路上下車等高風險情境下，若系統僅以「GPS到點即結束行程」作為判定，卻缺乏乘客是否安全下車的確認機制，潛在風險勢必累積，終將爆發。

除平台之外，車隊與車行同樣被點名不能置身事外，侯勝宗認為平台管理的是系統，但車隊與車行負責的是人，包含司機的招募、訓練、督導與安全文化建立，皆屬不可外包的責任。若司機對夜間下車風險、酒後乘客照護或突發狀況應變缺乏基本認知，問題往往不只是個人疏失，而是組織未將風險管理納入日常營運。

放眼國際，像是英國、新加坡、澳洲與美國多個城市，侯勝宗直言，這些國家早已不再接受平台「僅為媒合者」的定位，而是將其納入運輸服務或預約運輸業的監理範圍，要求落實安全治理、事故通報、資料保存、背景查核與保險責任。監理重點並非懲罰，而是要求「只要能影響行程，就必須為行程安全負責」。

最後侯勝宗強調，面對事故，社會真正需要補強的不是情緒性指責，而是制度漏洞。包括將平台納入運輸安全監理、把「安全下車」設為系統預設流程，以及讓車隊成為安全文化的第一道防線。唯有制度持續前進，才能避免憾事一再重演。成熟的社會，不在於零事故，而在於每一次事故都能推動制度向前一步。

據了解，溫姓死者是政大新聞和企管系雙學士，目前擔任替代役。事發當日溫男搭乘林男的車從文山區返家，但車輛行經台64線快速道路時，林男不滿溫男踢到椅背，一氣之下才將車子停靠路邊，把溫男丟包快速道路上直接離開。最新消息指出，林男在庭上自述有出境計畫，檢方因而將其交保金提高到25萬元，未限制出境出海；目前林男已完成交保，確切案情和事故過程仍待進一步調查釐清。

