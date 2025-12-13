學霸突變刺青+9妹！她自爆16歲超心疼過往
[NOWnews今日新聞] Netflix近日推出的日本戀愛綜藝節目《不良一族尋愛記》引起許多話題，節目中找來不良少年、少女，讓他們在同一個屋簷下相處14天，其中一名染著金髮、全身刺青的女嘉賓乙葉，表示她過去曾經是優等生，但因為16歲時被人拿著刀威脅侵犯後，她的人生就完全改變了。
日本製作全新戀綜！不良少年齊聚尋愛
《不良一族尋愛記》找來11位前暴走族、不良少年少女聚在同個屋簷下，大家圍在一起分享各自經歷時，染著金髮、雙手刺滿刺青的女孩乙葉透露，自己從小到大都是父母的掌上明珠，每天都有專車接送、家裡也有門禁，自己在學校總是名列前茅，還是令人稱羨的學生會長，甚至還曾拿著獎學金去留學。
這樣的經歷讓現場其他來賓紛紛震驚，詢問了乙葉是從什麼時候開始成為了不良少女，這時乙葉語重心長地說，「在16歲時，被人強暴了，對方拿著刀威脅我，從那我腦中只有『能不能活下去』的想法。」乙葉話一說出口，現場其他男性都瞬間沉默不語，氣氛瞬間沉重起來。
乙葉的故事曝光後瞬間在社群掀起討論，許多觀眾心疼表示，「可以面不改色地說出自己的創傷，究竟要多堅強才行啊？」、「聽完心情直接沉到底」、「看完眼淚也掉下來了」、「不只來賓沉默了，我在手機前也語塞了。」心疼乙葉可以在鏡頭前揭開自己的傷疤
節目畫面曝光後，乙葉也瞬間在社群爆紅，今年23歲的她自稱「刺青女子」，是一名正在學習內衣服裝設計的學生，同時也是酒店公關，她透露未來想要自創屬於自己的品牌，將過去的陰影轉換成生活的動力重新開始人生。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
