學霸考上台大碩士班！報到網站竟「放棄錄取」竟然是室友嫉妒

一名陳姓大學生今年3月25日在桃園住家查榜，確認錄取台灣大學光電工程學研究所碩士班正取生後，隨即完成網路報到程序，正當他滿心期待展開研究所生涯時，6月2日晚間卻接獲同學告知，他在台大報到網站上的資料顯示為「錄取取消」。

陳生立即向台大教務處查詢，校方表示，考生若要放棄入學資格，除需有本人帳號密碼外，還必須上傳身分證影本作為佐證，系統顯示確實收到相關文件並已完成放棄程序。陳生驚覺事態嚴重，懷疑網站遭駭客入侵，隨即報警處理。

警方循線追查發現，申請取消資格的IP位址來自南投縣。經南投地檢署深入調查，查出犯案者竟是陳生在暨南大學的同學兼室友駱男。根據調查，駱男在得知陳生錄取台大後，趁對方不注意時偷拍其身分證照片，並於5月23日下午3時06分在南投租屋處，使用陳生的身分證字號等個人資料，擅自登入台大系統，點選「申請放棄」選項，惡意變更陳生的入學資格。

駱男面對警方調查時坦承犯行。檢方認定，駱男的行為已違反個人資料保護法第19條第1項、第20條第1項，應論以同法第41條第1項之非公務機關非法蒐集、利用個人資料罪，同時觸犯刑法第358條無故輸入他人帳號密碼入侵電腦罪，以及刑法第359條無故變更他人電磁紀錄罪。

據了解，駱男與陳生不僅是大學同學，更是共同租屋的室友，平日生活作息密切，這層關係讓駱男有機會接觸陳生的個人資料並進行犯案。

最終，雙方達成和解並履行和解條件。南投地檢署考量此情況，給予駱男緩起訴處分，期間為1年，並要求駱男應於緩起訴處分確定後6個月內，參加法治教育課程1次。此案也提醒學生們，即使是親近的室友，個人重要證件仍需妥善保管，避免類似憾事再次發生。

