學霸被丟包倒台64！他急閃驚險畫面曝 網痛批點1類人：都是共犯

社會中心／游舒婷報導

台64線快速道路25日發生一起驚悚車禍，一名25歲、政大畢業的替代役男子用手機叫了一台多元計程車，卻遭丟包在台64線上，隨後遭4輛汽車輾斃而慘死，事件曝光後引起社會議論，雖然司機諭令5萬元交保，但由全案疑點多加上家屬提出質疑，案件列為「重大刑案」偵辦，近日其他車輛的行車紀錄器曝光，再度引起網友的討論。

政大學霸遭丟包台64線，第五視角畫面曝光再度引起熱議。（圖／翻攝爆料公社二社）

近日，有網友在網路上分享其他車輛的行車紀錄器畫面，畫面可見，當時被其他車子輾過的溫男已經倒在地上一動也不動，駕駛眼尖發現，趕快切換車道急閃，才沒有對他造成再一次傷害。

這個畫面曝光後，再度引起網友們的討論，由於溫男倒臥的位置位於橋緣，燈光昏暗，如果不仔細看真的看不清楚，「眼力真的很好，那個在橋緣下面路燈光明顯不足」、「我看了好幾次都沒看到」、「看影片都不一定看得到人。」

其中，不少人提到，溫男倒臥的地方是在快車道，再度提出對司機的質疑：「丟快車道這司機就是想殺人」、「一直以為是在最右邊沒人開車的地方，結果是在快車道」、「重播看這個行車記錄器畫面我都要找一下他在哪了…在快車道也太扯」、「在那個地方把人丟下，真的很扯耶」、「丟包還選內車道，到底誰在幫司機講話？你們都是共犯。」

這起案件發生在25日凌晨2時7分，溫男凌晨利用手機叫車、從北市文山區興隆路二段某處上車，約11分鐘後在台64線被司機趕下車，隨後遭到4車輾斃慘死。一開始司機林男稱溫男喝醉起口角，才將對方趕下車，但後續溫男朋友出面澄清，溫男當時並沒有喝醉，事件疑點重重。

