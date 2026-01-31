學霸被丟包倒臥台64線 行車紀錄器曝光

25歲溫姓替代役男搭乘多元計程車，竟遭司機丟包台64線不幸喪命，引發各界關注，如今最新行車紀錄器曝光！當時天色昏暗，駕駛經過內側車道，見地面有黑影來不及煞車，緊急切換車道驚險閃過，短短幾秒鐘影片，讓不少網友看了捏把冷汗。

快速道路放醉漢下車 網怒批：簡直是謀殺

檢警進一步調閱關鍵12分鐘的行車記錄器，發現死者上車後，幾乎沒有講話，直到2點17分傳出踢椅背聲響，林姓司機這才失控飆罵，將人丟包台64，事後又良心不安撥打110報案，顯然和一開始說法不同，讓整起案件疑點重重。

丟包關鍵12分鐘時間軸。圖／台視新聞製圖

而從最新曝光的行車紀錄器看到，當時天色昏暗，車輛行駛在內側車道，差點就撞上地面黑影，所幸駕駛眼尖趕快打燈切換車道，驚險閃過，但前一輛休旅車沒能閃過，肇事打開警示燈，停在路旁等待警方到場。

短短幾秒鐘影片，讓網友捏把冷汗，直呼在快速道路將醉漢放下車，簡直就是謀殺，怒批這樣的舉動實在太誇張。

溫姓替代役男遭計程車司機丟包台64線，最新行車紀錄器曝光。圖／翻攝自Threads

非本案律師余韋德指出，如果司機在明知道乘客酒醉之下，沒有自救能力，把他丟在路邊，有可能會構成刑法上294條的遺棄致死罪，最重可以處無期徒刑或7年以上有期徒刑。

Bolt司機20萬交保 稱「寒假排好出遊行程」

遺棄致死罪情節升高，外傳涉案的林姓司機宣稱，寒假打算帶小孩出國，因此保金提高到20萬，並已交保，但檢方表示，是基於案情考量，警方也懷疑他的說詞可能有所保留，後續不排除會進行測謊。

不幸喪命的溫姓替代役，畢業於政大新聞、企管系，對於痛失優秀學生，政大師長接力發聲，校務長更提及，同事曾請託他幫忙溫生撰寫推薦信，要申請海外參訪團，但因死者之前就參加過學校的北美青年訪問營，曾至輝達、Apple、Google等企業參訪，讓校務長認為對他而言，這申請太簡單。

究竟什麼原因讓本該大好前程的年輕性命，命喪車輪之下，就等檢警持續抽絲剝繭。

