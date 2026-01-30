學霸被丟包台64遭輾斃！友曝他「這時間點」還傳語音

一名役男疑似遭計程車司機丟包新北台64線快速道路。（圖／翻攝畫面）





台北一名政大溫姓學霸日前搭計程車，返家途中疑似遭司機丟包在快速道路上，不幸被輾斃。溫男友人指出，當天溫男在計程車上仍有傳訊息互動，意識清醒、未見醉態，指出外界對「醉酒失控」的推測並不成立。

學霸被丟包遭4車輾斃

溫男於25日凌晨搭乘林姓司機所駕車輛返家，途中發生意外。據了解，當晚凌晨2時7分，溫男上車後約7分鐘，車輛行經台64線快速道路時，車內錄音疑似捕捉到溫男踢擊駕駛座椅背及後車門的聲響，林姓司機先以口頭制止，隨後開始怒飆髒話。

林男當下喝斥溫男，要求他下車，隨後即並傳出2次關門聲，最終，溫男於凌晨2時19分遭第一輛車輾過，隨後又遭另外三輛車輾斃。林姓司機則辯稱，當時是溫男要求要下車，而後自己也跟著對方下車確認狀況，沒想到看到溫男躺在快車道上，才返回車內並駛離一段距離後報警。

友曝最後對話紀錄

溫男友人則指出，當晚他與溫男主要透過Instagram聯絡，從晚間持續聊到凌晨，且到凌晨1點多雙方都還有互動，並指出溫男最後一次回覆是在凌晨1點19分。友人強調，溫男回覆訊息時語音清晰，完全無醉態表現，研判凌晨1點19分前溫男均保持清醒，與外界所稱「酒後失控」的說法不符。

據友人透露，溫男當晚並非單獨飲酒，而是先與另一名朋友在北市信義區飲酒，送友人返家後才準備返回新北板橋住處。計程車行程約於凌晨2時開始。友人指出，以當時行為判斷，若溫男真的醉酒，幾乎不可能完成送人回家、自己叫車並輸入住址等操作。

此外，友人質疑外界指稱溫男酒後失控的說法不合理，「從時間與行為邏輯來看，若他真的完全失去意識，怎麼可能自己爬出車外」，他認為事件發生過程中可能涉及其他因素，但詳細情況仍需警方與檢方進一步調查釐清。

