學霸變刺青+9妹！她自曝「16歲被持刀性侵」全場靜默 網心疼：一秒泛淚

娛樂中心／林昀萱報導

戀愛實境秀《不良一族尋愛記》女嘉賓乙葉引起討論。（圖／翻攝自IG@otosan_inkcat）

Netflix近期推出的戀愛實境秀《不良一族尋愛記》以不良少年少女的戀愛為主題，節目找來11位前不良少年、暴走族等同住在一個屋簷下14天，其中一位女來賓「乙葉」過去的悲慘經歷引起討論，也讓她瞬間爆紅。

《不良一族尋愛記》首集來賓在火爆的開場後，坐在沙發上分享人生經歷。其中刺青包手、頂著一頭金色長髮、畫著精緻妝容的女來賓乙葉引起眾人好奇。她吐露從小到大被父母捧在手心保護，不僅每天接送還有門禁，自己也不負期望是成績全優的學生會長，高中也是拿獎學金就讀還去留學，學霸經歷讓現場響起一片讚嘆聲。

就有其他成員打趣「我好奇你怎麼會變成這樣？不是人格分裂嗎？」乙葉聽了也和眾人一起大笑，接著緩緩道出過去的淒慘遭遇：「直到16歲我被強暴，對方拿著刀威脅我，我當下想說『只要能活下去就好』，腦中冒出這樣的想法⋯⋯」一席話讓現場瞬間陷入一片靜默。

乙葉的故事在社群平台Threads引起討論，網友心疼表示：「我真的也是一秒泛淚」、「她真的很可憐，而且我覺得她後面看起來對自己超沒自信的⋯」「那個沈默的瞬間是會直接傳到螢幕外，我當下也是先按了暫停冷靜了一下再繼續看下去... 但是真的很respect小乙強大的心智，她可以很自然的說出那些其他人不一定能輕易說出的過往傷痛，而且還是在剛認識的人面前，這超不容易的，希望她以後的生活真的可以愈來愈好」、「一秒哭出來⋯⋯她要耗費多少心力跟時間才有辦法這樣公開講出來」、「我在高鐵上一秒泛淚...要若無其事說出這句話她經歷了多少痛苦啊！」

隨著爆紅，乙葉的IG也曝光。現年22歲的她自稱「刺青女子」，正在攻讀內衣設計並擔任酒店公關，未來想要創立和風內衣品牌，拋開過往的陰霾努力生活著。

