學霸變+9！刺青美女自爆16歲遭性侵 IG被神出

Netflix戀愛實境秀《不良一族尋愛記》近日在網路引發高度討論，該節目邀請了11位曾有「不良」背景的男女，在深山學校中展開為期兩週的集體生活與戀愛。其中一位全身佈滿刺青的女來賓「乙葉」，在節目中拋出震撼彈，坦承自己從前是成績優異、拿獎學金留學的學生會長，而造成她人生的巨大轉變，竟是因為16歲時曾被持刀威脅並性侵，瞬間讓氣氛變得凝重。這段經歷曝光後，也引發網路討論。

在節目上，乙葉頂著一頭金髮、妝容精緻，並以一身豹紋洋裝與雙臂上的大片刺青現身。她透露從小受到父母嚴格保護，不僅有門禁、接送，更是品學兼優的資優生，還曾擔任學生會長，甚至憑藉獎學金完成高中學業並出國留學。

對此，來賓們起初對她的「乖乖牌」經歷半信半疑，有人開玩笑地問她是不是有雙重人格。不過，當男來賓追問她變成現在樣子的原因時，乙葉嚴肅表示：「直到16歲...我被強暴了，對方拿著刀威脅我。」她指出，當下整個人像是靈魂抽離，只剩下「只要能活下來就好」的念頭，而這段不堪的遭遇成為她人生轉變的一大關鍵。

這段自白片段在社群平台Threads上瘋傳，許多網友對乙葉表示心疼，並讚賞她的勇氣並留言表示：「她能若無其事地說出這句話，經歷了多少痛苦啊」、「很多人外表的武裝都只是想保護自己而已」。

儘管有少數人質疑這段故事的真實性，認為可能是節目劇本，但多數網友仍被她的坦白所打動，希望她能得到幸福，不再受到傷害。隨著節目熱播，現年22歲的乙葉關注度持續攀升，她的IG也被網友翻出。據了解，她目前身兼酒店公關，並在職業學校進修內衣設計相關課程。



