學霸遭丟包台64慘死！律師點出司機行為「關鍵」恐涉殺人罪

溫姓替代役男子1月25日在台64線被計程車司機丟包，慘遭4輛汽車輾斃。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 日前25歲溫姓替代役男酒後搭乘多元計程車，遭Bolt平台林姓司機丟包在台64快速道路，慘被後方4輛車輾過慘死，律師顏紘頤指出，若是由司機將溫男拖下車，這起案子恐怕就不只是遺棄致死罪，可能涉及到殺人罪。

律師顏紘頤在社群平台PO文指出，台64線替代役丟包致死案現階段還在調查中，目前先以遺棄致死罪送辦。而遺棄致死罪已是重罪，可處無期徒刑或7年以上有期徒。但若是由司機將溫姓男子拖下車，案子恐怕就不只是遺棄致死罪，有可能是殺人罪。

廣告 廣告

顏紘頤強調，在快速道路上把人從車裡面拖出來丟棄不管，害祂被疾駛而來的後車輾斃，跟把人推到鐵軌上導致被進站火車撞死，情節上並沒有不同，除非司機狡辯說不知道快速道路會有車子經過，「但這種說法一般人應該都不會相信吧？」

25歲溫姓替代役男1月25日凌晨透過叫車平台Bolt搭多元計程車，遭林姓司機留在台64線快速道路高架路段上，溫姓男子之後被後方4輛車輾斃。警方將林姓司機及輾斃溫姓男子的4名駕駛依涉過失致死罪送辦，林姓司機更涉遺棄致死罪。新北地檢署訊後諭知林男20萬元交保，其餘駕駛則1至5萬元不等交保。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

替代役男、一家4口都遭丟包！醫見網評雙標嘆：原來是不能丟錯人

張文案後社會安全網破洞仍未補！作家呼籲支持連署：台灣缺乏生命教育