學霸遭丟包台64慘死！運將說詞矛盾 改列重大刑案追查

溫姓男子遭計程車司機丟包台64線，慘被4車輾過身亡。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 本月25日凌晨25歲溫姓替代役男搭乘多元計程車返家，與46歲林姓司機發生爭執後被丟包在台64線快速道路，慘遭4車輾斃，檢警指出，上車後的12分鐘行車紀錄器中溫男詭異噤聲，家屬質疑可能是被人拖下車，目前此案已從交通意外改列「重大刑案」。

溫姓男子搭乘多元計程車，起初溫男不發一語，直到行經台64線時傳出多次「叩、叩、叩」疑似踢撞椅背與車門的聲響，隨後林姓運將告誡可以躺下但不要踢椅背，勸導無果後情緒失控，飆罵髒話並喝令其下車，錄音傳出2段關門聲，證明林姓司機下車查看溫男狀況才離開，不料僅過5分鐘溫男就遭輾斃。

檢警追查，林姓司機的說法多有矛盾，據其供稱是溫男要求下車，但行車紀錄器中僅有林男單一人聲音，未見兩人對談，同時錄到2次關門聲，家屬強烈質疑溫男是遭林姓運將強行拖下車，林姓運將駛離後約1分鐘才報警稱「有人躺在車道上」，但溫男上車前無明顯醉態，下車就倒臥路面的說法可疑。

檢警昨日會同法醫完成解剖，採集血液檢體化驗是否有藥物或酒精反應，報告預計2個月後出爐，同時林姓司機提供的行車紀錄器已送交「數位鑑識」。目前林男雖以5萬元交保，但案件已由交通意外改列為「重大刑案」，若調查結果涉及遺棄致死或強暴脅迫，將依法從嚴追究。

