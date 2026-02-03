學霸遭丟包台64慘死！Bolt司機遭限制出境施以電子監控

Bolt多元計程車林姓司機丟包乘客，導致溫男被4車輾過慘死。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 新北市中和區上月25日發生離譜死亡事故，25歲溫姓替代役搭乘Bolt多元計程車，遭46歲林姓司機丟包在台64線快速道路，被後方4輛車輾過慘死，昨日檢察官再度傳喚林男開庭，訊後認林男有逃亡之虞，諭令須限制出境、出海，並實施電子監控。

檢警初步調查，上月25日溫男酒後自台北市文山區上車，搭車12分鐘內全程沒說話，直到最後2分鐘疑似猛踹車門、椅背，發出「叩叩」碰撞聲，林姓司機告誡「先生請不要踢我椅背跟車門」，接著情緒失控怒罵並要溫男下車，隨後將溫男丟包在台64線快速道路釀成悲劇。

林姓司機起初供稱，溫姓替代役男在行駛過程狂踢車門及椅背，雙方發生口角，男子要求下車自己照辦。但供詞與行車紀錄器音檔明顯不符，溫男家屬痛批林男為脫罪捏造事實、抹黑死者。警方也將案件改列重大刑案偵辦。

事發後林姓司機原本被依過失致死罪送辦，複訊後諭知5萬元交保，27日檢警再依過失致死、遺棄致死罪加重保釋金至20萬元，未限制出境出海，新北檢昨日再傳林姓司機訊問，檢察官認為林男涉犯遺棄致死罪嫌重大有逃亡之虞，但尚無羈押必要，為保全偵查順利進行因此再諭令限制出境、出海並實施電子監控。

