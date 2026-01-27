學霸遭丟包路肩被4車輾過慘死！計程車行車紀錄器內容曝光

新北市日前發生一起驚悚死亡車禍！一名政大畢業的替代役男，被多元計程車駕駛丟包在快速道路上，慘遭四車輾過喪命。計程車上的行車紀錄器內容也曝光，死者疑似橫躺後座時，不小心踢到車門和椅背，因此和司機爆發口角，司機一氣之下把人趕下車，最終釀成悲劇，檢察官今（27）會同法醫相驗，要釐清死者是否有藥物或酒精反應以及是否被強行拖下車。

這起驚悚死亡車禍發生在新北市台64線中和路段，25日凌晨兩點多，溫姓替代役男當天和朋友在台北市文山區聚餐後，搭乘多元計程車準備回板橋嬸嬸的家。

廣告 廣告

警方從車內行車紀錄器對話內容發現，兩人原本都好好的，但上車10分鐘後，計程車上了快速道路，溫男想橫躺在後座，過程中疑似不小心踢到車門和椅背，不滿被運將制止，又接連狂踹，雙方爆發口角。最後運將暴怒下車，打開車門把人趕下車，將溫男丟包路肩，害他倒在內車道接連遭4輛車輾過不幸身亡。

溫男想橫躺後座時，掏到車門椅背，引發雙方口角。圖／台視新聞

事後運將心懷愧疚、越想越不對，曾打電話報案，但為時已晚 警方趕到場時，人早已命喪輪下。檢警也會同法醫解剖，要釐清溫男是否有酒精反應，並追查運將是否強行把人拖下車。

非本案律師徐菀蔚指出，如果該乘客已經酒醉，達到無法自理的程度，卻仍被司機丟包，司機可能就會涉犯刑法的遺棄致死罪，依法要處無期徒刑或七年以上有期徒刑。

肇事的多元計程車司機和4車駕駛都被依過失致死罪送辦，其中運將及前2輛撞擊的駕駛都以5萬元交保，後兩輛車的駕駛表示當下不知道撞到人，輾過後開離現場涉嫌肇事逃逸，各以1萬交保。

肇事的多元計程車司機和4車駕駛都被依過失致死罪送辦。圖／台視新聞

據了解，這名25歲的溫姓男子是政大學霸，擁有雙學士學位的高材生，目前在鐵路警察局服替代役，原本一個月後就可以退伍迎接大好前程，卻不幸喪命，突如其來的噩耗讓家屬難以接受。

溫男是政大學霸，原定2月底時退伍卻不幸喪命。圖／台視新聞

新北／蔡長育、林昭賢 責任編輯／陳俊宇

更多台視新聞網報導

搭車起口角.踹椅背！政大學霸遭運將丟包台64 被4車輾過慘死

被丟包？睡太熟？1男國道上遭摔出車外 後車1秒急閃蛇行險翻全被錄

賣12歲女兒到東京按摩店接客！泰籍母人在台灣 台警協調送人返國