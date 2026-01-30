學霸遭丟包輾斃「疑被拖下車」 12分鐘關鍵錄音曝光

25歲溫姓替代役慘遭丟包台64線，隨後連遭4車輾斃，如今案件謎團越來越多，行車紀錄器12分鐘的錄音內容顯示，當時只有司機咒罵，溫姓男子從頭到尾沒有出聲，並未與司機發生口角，且最終疑似是被拖下車。政大學務長蔡炎龍心痛發聲，說死者是溫和又有禮貌的學生，質疑是司機說謊，而叫車平台Bolt則僅表示誠摯哀悼，並在第一時間將司機停權，強調會全力配合調查。

12分鐘錄音只有司機咒罵 家屬：死者沒喝酒

搭多元計程車要回家卻被丟包在快速道路，案件謎團重重，多元計程車林姓司機指控，乘客喝醉踹椅背、起口角後自己下車，才會遭4車輾斃，但警方深入調查卻發現，行車紀錄器不但沒畫面，12分鐘的錄音還只有司機的咒罵聲，溫姓死者根本沒說話。司機單方面咆哮、飆三字經趕人下車，還有2次關鍵的關車門聲響，死者疑似是被拖下車，家屬也說死者根本不太喝酒，事發當天也沒有喝酒。

警方指出，車內行車紀錄器只聽到司機咒罵聲。圖／台視新聞製圖

政大畢業的高材生本有美好的前景，卻不幸命喪輪下，教授蔡炎龍發聲表示既痛心又憤怒，認為沒有人應該受到這樣的對待，想像這樣的學生以後絕對會發光發熱，可能為台灣做出許多貢獻，但如今都不會再實現了。

已連絡司機停權 叫車平台Bolt：全力配合調查

溫姓死者體內到底有沒有酒精有待相驗判定，確定的是肇事的計程車隸屬Bolt平台，去年9月才進駐台灣，服務範圍涵蓋北北基桃，主打低價、透明車資兩大策略吸客，平台事後也發出聲明回應，在第一時間知情後已連絡司機並停權，後續將全力配合調查。

溫姓男子平常不喝酒，個性溫和不與人衝突，全程沉默沒有對罵，司機丟包的行為完全不合常理，檢警針對四大疑點將持續深入追查。

新北／黃于臻、陳冠旻 責任編輯／馮康蕙

