學霸遭Bolt司機丟包輾斃 交通部說重話、同學生前訊息揭他沒醉

在政治大學雙主修的25歲溫姓替代役男，本月25日凌晨透過Bolt叫車平台搭乘多元計程車返家，遭林姓司機「丟包」在台64線快速道路，隨後遭4車輾過身亡，引發社會譁然。數位平台工會今（30日）痛批Bolt是無良企業，交通部也發聲，車隊皆須負管理責任，最重可廢止平台營業執照。溫男生前同學則出面強調，溫男是先送喝醉朋友回家才自己叫車返家，因此認為他不至於醉到喪失行為能力。

交通部指最重可廢照

交通部運輸監理司長胡迪綺指出，目前多數平台已經同時經營車隊業務，部分平台則與車隊合作協助資訊派遣媒合服務，而車隊無論是自有平台或與其他平台合作，車隊皆須負管理責任。至於叫車平台是否有疏失責任，交通部說，須視與車隊合作關係個案認定，若有受車隊委託相關管理工作，可能有連帶責任問題。

她表示，若違反「計程車客運服務業申請核准經營辦法」規定則可依公路法裁罰，公路主管機關得依其情節，予以糾正並限期改善、限期停止其繼續受委託6個月至1年，或廢止其營業執照。



數位平台工會批Bolt平台不負責任

針對Bolt台灣總經理曾憲竑今表示，該司機第一時間已停權，後續處理將待刑事調查結果出爐。台灣數位平台預約接送從業人員產業工會理事長李威爾則直批，Bolt系統就是個「只管賺錢、不負責任的公司」，對於受害者家屬，要的不是系統停權司機，而是要真相，要後續賠償的保障。

他說，司機在丟包這件事件上錯誤，但平台對司機只有一個動作是「停權」，這只是避免司機短時間再接案上路，至於後續責任承擔與賠償協助，平台多半未再積極介入，形同切割關係。

他進一步表示，現行平台系統已實質取代傳統計程車車隊的管理角色，從廣告宣傳、派單媒合到收款流程皆由系統掌控，卻同時向司機收取不低抽成費用，約為Bolt抽成20%、Uber抽成25%；而司機仍須自行負擔強制險、乘客險、第三人責任險、靠行費、貸款與維修等各項成本。

李威爾質疑，每當事故發生，收取高額抽成的平台往往僅以停權作為回應，藉此與後續責任切割，「停權後就當作與平台無關」，缺乏應有的後續配套與責任承擔。

他並呼籲交通部長陳世凱應儘速檢討並釐清平台業者與車隊業者之間的權利義務關係，補強現行法規漏洞，避免不肖業者藉制度缺口逃避應負的管理、教育與賠償責任。

溫男好友揭生前訊息

今天，溫男生前的同學也在取得溫男家屬同意後出面受訪，他表示自己當天凌晨在IG動態上看到溫男和一名朋友出去，並在凌晨1時5分傳訊給溫男詢問他是否喝醉，溫男在1時19分回訊息說沒有，可見溫男在1時19分之前是清醒的。

同學進一步指出，後來溫男因同行的女友人喝醉，溫男才送友人回到她住家、自己再返回板橋住家，他認為溫男若不是清醒，不會先把友人送回家，再搭車回自己家，以時間上來說，1時19分之後到凌晨2時19分被丟包的這段時間，要醉到喪失行為能力，應該不太可能。

司機第一時間供稱酒醉起口角 證據顯示無口角

同學表示，司機一開始供稱因溫男酒醉而發生口角，但後來更多證據出爐，顯示雙方並沒有口角。他認為可能是溫男不舒服在求救，或者可能沒意識了，導致溫男撞到司機的椅背。

同學說，包括與死者大學時代相處，或者從師長發文中，都感覺溫男待人和善，基本上不願與他人起爭執，事發後，身邊的朋友都對此事深感惋惜，也不相信會有司機描述那樣的狀況，因為他是溫柔善良、紳士的人。

目前警方已將此案改列「重大刑案」，並將溫男遺體解剖，採集血液及內臟組織送驗，以釐清是否涉及酒精或藥物反應。相關鑑定結果預計約2個月後出爐。（責任編輯：卓琦）