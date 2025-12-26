學霸里長淪「地面師」！洗腎嬤2房產遭賤賣「930萬」 檢起訴轟「惡劣至極」

曾6連霸的前三重五順里長洪嘉仁涉盜賣里民房子，檢方轟他惡劣至極。翻攝臉書。



新北市三重區五順里的前任里長洪嘉仁為6連霸的高學歷里長，更滿手證照。詎料他兩年前幫一名洗腎嬤申請補發房地產權狀，竟將市價2千萬房產賤賣930萬，還企圖將阿嬤趕出去。阿嬤今年報警戳破洪男犯行，檢方今依加重詐欺、洗錢等罪名起訴洪嘉仁等3人，並查扣其名下22處房產。檢方痛斥他利用阿嬤身心不佳共謀盜賣，險害人流離失所，行為惡劣至極，建請法院重判。

本案由檢察官劉庭宇指揮新北市刑事警察大隊偵辦，檢方今天認定洪嘉仁、其女友徐靜紅、共犯周育賢涉犯《刑法》公務員假借職務機會共同詐欺取財、行使偽造文書及《洗錢防制法》等罪名，而購買房子的吳姓男子涉及故買贓物罪，均提起公訴。檢方痛批，洪嘉仁行為惡劣至極，要求法院從重量刑。

洪嘉仁拿下國防大學管理學院法律系、銘傳大學公共事務管理系、輔仁大學餐飲管理系等3個碩士學位，且考取64張證照，因而榮獲「學霸里長」稱號。他曾連任6屆里長，還獲得新北市政府特優里長楷模及行政院公務人員三等服務獎章，沒想到，身為法律系碩士的他，卻知法玩法。

檢方查出，2022年5月間，五順里的一名洗腎阿嬤，因為名下兩筆位於三重的土地建物權狀遺失，加上年紀大了必須洗腎，行動和視力都有極大問題，阿嬤非常信賴連任多屆的在地里長洪嘉仁，遂拜託洪嘉仁向地政機關申請土地建物權狀。

沒想到，洪嘉仁向阿嬤表示，委託他人申請補發權狀需要印鑑證明及簽多項文件，他先偕同阿嬤到戶政事務所辦理多張印鑑證明，因而拿到其中幾張證明，他趁機偷走阿嬤的印鑑章，再要求阿嬤簽下補發權狀的委任書等文件，其中夾雜房地出售同意書、房屋使用協議書、房屋租賃契約等。洪嘉仁要阿嬤「簽名」，阿嬤一時不察應允簽名。

同年11月，洪嘉仁在文件上盜蓋阿嬤的印鑑，將文件交給共犯周育賢，由周男以買賣名義到地政機關辦理移轉登記，先把不動產登記到自己名下。洪嘉仁和周育賢找來可能會知道房地產來源的吳姓男子，吳男用930萬元的超便宜價格買下兩棟房地產，足足比市價便宜上千萬，並將房產轉登記在其與子女名下。

洪嘉仁曾是三重區五順里的6連霸里長。翻攝新北市市府里長名冊

洪嘉仁拿到錢後，除了分潤給周育賢及退款給吳姓男子100萬元，餘款都用現金領出，陸續存入洪嘉仁的女友徐靜紅名下多個帳戶，徐女再藉此購買金融商品，遮斷犯罪所得流向。離譜的是，洪嘉仁為了避免阿嬤發現，還跟吳男訂下假租約付房租，但過段時間後，他開始不付錢。

去（2024）年初，吳姓男子以「租約到期」為由，要求阿嬤遷讓房地，阿嬤才驚覺房產似乎被盜賣移轉，急向地檢署提告。

檢察官指揮警方在今年11月執行兩波搜索，拘提洪嘉仁、周育賢及徐靜紅3人到案，並將洪嘉仁聲押獲准，檢察官為了避免阿嬤的房地再遭移轉，不但查扣被移轉到吳男及其子女名下的兩處房產，也查扣洪嘉仁名下位於嘉義縣的22處土地、三重區3筆土地。

檢方今天偵結起訴，痛斥洪嘉仁身為里長，本應扶持弱勢里民，為他們提供救助，竟然利用阿嬤對他的信任，在阿嬤剛失去兒子且長期洗腎、身心狀況欠佳的時候，與周男等人共謀盜賣房地，造成被害人巨大財產損失，甚至於差點因此流離失所， 所為惡劣至極，建請從重量刑。

