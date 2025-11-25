學餐便當吃到「釘書針」！同校苦主：吃過鐵絲、膠帶

生活中心／饒婉馨報導

高雄某大學近日有學生購買學餐，卻在吃的時候發現裡面有訂書針，並發文到社群平台，沒想到卻意外引起一票同校學生留言表示，也吃過交代、鐵絲等。校方在接獲通知後，立即協助處理，餐廳也在第一時間回收、退費。





學餐便當吃一半驚見「釘書針」！他PO文竟釣出一票苦主：吃過膠帶、鐵絲

他發出訂書針在便當的照片，並表示之前已經吃過其他異物。（圖／翻攝自 Threads ＠may.wei26）





有一名位於高雄某所學校的大學生，於昨（24）日在Threads社群平台上發文表示，「就很扯，雞排飯裡有炸過的釘書針，不知道是不是心理作用，肚子也開始痛了…」。他發出還沒吃之前的照片、吃完菜看見訂書針在飯上的照片，瞬間釣出許多受害者留言「跟我一樣，我是吃鍋燒意麵有塑膠片，好像是膠帶」、「哈哈我以為只有我吃到而已。我想說，怎麼有魚刺 我這裡面根本沒魚，吐出來才發現，X林娘，釘書針」、「我的還有鐵絲」、「學校早上的豆漿也有加料」。

原PO貼文下，出現一大票苦主表示自己也遇過吃到異物。（圖／翻攝自 Threads ＠april_is_mk）





對此，原PO在底下提醒「大家吃飯的時候，務必要專心吃飯仔細檢查是否有異物ㄡ～」，並且表示已反映給學校的行政單位，便當已經被拿走，說明天給答案。他還補充說明，「之前學餐有吃過橡皮筋、未拆封的蟹肉棒、未煮熟的豬肉片…不是同一間但是都是學餐煮出來的」，讓人不禁擔憂學餐品質及用餐安心。學校於昨（24）日聲明，「接獲學生反映後，隨即由導師陪同至事務組與餐廳經理共同處理，餐廳經理第一時間回收餐點並向店內負責人查證，店家提出退費並願意依約負責。今校方事務組已再次聯繫學生，並協調與餐廳業者面談後續處理，學校已將該案列入食品安全管理案例」。

