學黃仁勳穿皮衣？王雪紅曝「這項」AI產品有潛力

聖誕平安夜，宏達電董事長王雪紅現身威盛活動，她穿著皮衣造型現身，讓人驚呼彷彿科技圈的女版黃仁勳，不過市場最關心的莫過於宏達電未來營運，「AI智慧眼鏡非常可以發展。」王雪紅說。

宏達電9月推出VIVE Eagle智慧眼鏡以來，銷售據點不斷擴大，「未來會有很多AI實體裝備出口，我認為AI智慧眼鏡是非常可以發展的項目。」王雪紅不僅看旺自家AI產品，更看好AI眼鏡市場蓬勃發展。

她認為，雖然AI市場充滿變數，但智慧眼鏡擁有廣泛應用場景與出口潛力，也是台灣科技業的亮點之一，預告宏達電全面升級研發與銷售，2026年將進軍中國市場，並強化國際布局。

宏達電推出VIVE Eagle智慧眼鏡，在台灣大、小林眼鏡、2020EYEhaus、嘉晏光學授權經銷、龍泰視覺輔具等通路銷售。（宏達電提供）

銷售據點破336家 宏達電AI生活一次到位

宏達電將台灣列為VIVE Eagle智慧眼鏡的全球首發地，為了讓國人更方便取得完整的AI智慧眼鏡的體驗，除了串連台灣大myfone門市，更聯手小林眼鏡提供試戴與驗光服務，讓銷售據點突破336家。

這款AI智慧眼鏡，不只支援繁體中文語音操控，還可連結Google Gemini、OpenAI GPT等主流AI平台，適用於旅遊、通勤、運動與課堂記錄等多元場景。使用者只需一句「Hey VIVE」，即可完成翻譯、朗讀、拍照與方向指引等操作，真正落實「解放雙手、專注當下」的智慧生活方式。

宏達電指出，VIVE Eagle智慧眼鏡提供紅、咖、灰、黑4款顏色，太陽眼鏡款提供頂級UV防護，抗藍光透明鏡片款則兼具UV400與抗反光設計，符合日常與專業使用需求。配合24個月「VIVE AI Plus」服務，消費者可在日常生活中全面體驗AI輔助功能。

綜觀宏達電今年營運，第一季因出售部分XR團隊予Google，終結連27季虧損紀錄，幾乎篤定2025年可以「虧轉盈」，而王雪紅也在機會與挑戰並存的AI新時代，從智慧手機改押寶AI智慧眼鏡，她能否翻開台灣AI穿戴產業的新頁，市場睜大眼關注。