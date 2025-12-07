學齡兒童使用3C時間暴增 研究：蝦紅素有助改善視疲勞

面對孩子長時間使用3C造成的用眼疲勞，科學證實每日補充4mg天然蝦紅素可有效減少視覺疲勞並提升眼功能，搭配磷蝦油與良好用眼習慣才能真正守護學齡兒童的視力健康。

作者/林招煌





隨著手機與平板使用增加，國小學童每天螢幕接觸超過3–4小時，容易出現數位用眼疲勞、乾眼與視力下降。最新臨床研究顯示，每日補充4毫克天然蝦紅素，可在84天內顯著改善兒童視覺疲勞、增強立體視能力並提升淚液分泌，安全性佳。磷蝦油含高生物利用率的天然蝦紅素與ω-3，是支持數位世代兒童視力與眼部保健的有效選擇。



隨著數位學習與娛樂普及，學齡兒童每天接觸手機、平板、電腦的時間愈來愈長。根據台灣國健署調查，國小高年級學童每日螢幕使用時間平均已超過3–4小時，甚至有些孩子在假日達到6小時以上。長時間近距離用眼，容易造成「數位用眼疲勞」（Digital Eye Strain），包括眼睛酸澀、視力模糊、頭痛、眨眼變少導致乾眼等，長期下來更可能影響學習專注力。

近年，科學家將目光投向一種來自海洋的小分子營養素──蝦紅素（Astaxanthin）。它是磷蝦油、藻類與蝦蟹殼中天然存在的紅色色素，具有強大的抗氧化能力。過去研究多集中於成人，如改善夜間視力、緩解長時間電腦使用造成的眼睛疲勞。但最新的臨床研究顯示，蝦紅素對學齡兒童的視覺健康同樣有顯著幫助。

最新臨床研究：兒童用眼疲勞顯著改善

2025年2月27日發表於《Advances in Therapy》的隨機雙盲安慰劑對照試驗，首次針對10–14歲兒童進行84天蝦紅素補充研究。受試者每日螢幕使用時間≥4小時，且有輕至中度電腦視覺症候群（CVS）症狀。結果顯示，每日補充4毫克蝦紅素的組別，與安慰劑組相比，有以下顯著效果：