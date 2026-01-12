孿生姐妹嫁雙胞胎兄弟！家屬笑稱：想申請金氏紀錄

國際中心／曾詠晞報導



近日中國安徽省阜陽市臨泉縣發生了一樁罕見的喜事，一對雙胞胎姊妹（單姓）與一對雙胞胎兄弟（宋姓）正式結為連理，特殊的姻緣迅速成為網路焦點。這兩對新人不僅在同一天完婚，雙方家族中更各擁有一對雙胞胎伯父，現場難得出現四對雙胞胎齊聚一堂的盛況。這場匯聚多名雙胞胎的婚禮，恐怕在整個臨泉縣都是前所未有，引發各界對這份特殊緣分的熱烈祝福。





「2對新人+2對伯父=4對雙胞胎」幸福double！司儀笑稱：走進雙胞胎世界

中國發生一樁奇特的喜事，雙胞胎兄弟與雙胞胎姊妹結為連理，左圖是與家中長輩的合照，右圖是迎親時的畫面。（圖／翻攝自微博）

根據中華網報導，這段姻緣的背後有著長達20年的鄰里淵源。新郎與新娘兩家同住一個鎮，距離僅約2公里，雙方父母早於20年前便已相識。幾年前新郎母親曾有意撮合，但因新娘年紀尚小而沒了下文，直到2024年1月經由女方長輩正式牽線，兩對年輕人才開啟了為期兩年的交往。

2對雙胞胎新人家中都各自有1對雙胞胎伯父，因此婚禮現場出現4對雙胞胎合影的有趣畫面。（圖／翻攝自微博）





除了新人身分特殊，雙方家庭背景更令人稱奇。新娘的父親與新郎的父親皆排行老三，且兩人的兄長（大哥與二哥）竟都是雙胞胎。兩家人起初並不知情，直到深談後才發現這驚人的巧合。婚禮當天，四對雙胞胎合影的畫面震撼全場，連司儀都打趣形容是「走進了雙胞胎的世界」。如此奇特的緣分也引起中國網友討論，「複製，貼上」、「這還能分清楚嗎？」、「在各自生個雙胞胎寶寶，千年難遇」、「肯定以後有很多趣事！想想就歡樂」。

這場獨特的婚禮不僅為當地增添喜氣，更引發網友對「認錯人」的好奇。新人的大嫂謝女士對此解釋，其實能從五官與體型差異輕易辨識，且婚後都分開住，不會有認錯人的困擾。同時家屬也認為，這是雙倍的幸福與親情，開玩笑說打算計畫申請金氏世界紀錄，為這樁佳話留下歷史見證。

