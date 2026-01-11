孿生姐妹嫁雙胞胎兄弟！2對新人長輩「也是雙胞胎」 8人合照驚呆網

大陸安徽省阜陽市臨泉縣近日出現一段罕見姻緣，引發網友熱議。（圖／翻攝自極目新聞）

大陸安徽省阜陽市臨泉縣近日出現一段罕見姻緣，引發網友熱議。當地人謝女士8日在社群平台分享家中喜事，指出自己的雙胞胎小姑，分別嫁給一對雙胞胎兄弟。更巧合的是，新郎與新娘兩個家庭中，各自都有一對雙胞胎伯父，等於「四對雙胞胎成一家人」，讓人直呼不可思議。

《極目新聞》報導，謝女笑稱，這樣的組合恐怕在整個臨泉都相當少見，能促成這段姻緣，實在是難得的緣分。相關內容曝光後迅速引發關注，不少網友直呼「太神奇」。

謝女進一步透露，新郎與新娘皆為「00後」，住在同一個鎮上，兩家距離僅約2公里。其實雙方父母早在20年前就已認識，只是交情不深。幾年前，新郎母親曾想撮合兩人，但當時新娘年紀尚小，因此作罷。直到2024年1月，經由親戚長輩牽線，兩對年輕人才正式見面，交往約兩年後決定步入婚姻。

更令人稱奇的是雙方家庭背景。謝女指出，新娘的父親排行老三，上頭兩位哥哥是雙胞胎；而新郎的父親同樣排行老三，他的兩位兄長也是雙胞胎。雙方起初並不知道彼此家中都有雙胞胎長輩，直到聊天時才意外發現這樣的巧合。

婚禮當天，現場賓客對這段姻緣感到十分驚訝，主持人也打趣說「像是走進雙胞胎的世界」。謝女透露，新人對於突如其來的網路關注感到意外，但也覺得十分有趣。

對於外界好奇是否會「認錯人」，謝女笑說，熟悉之後其實很好分辨，兄弟姊妹在身高、體型與五官上仍有差異，且各自居住分開，不會混淆。多名賓客也表示，活了大半輩子第一次見到雙胞胎嫁給雙胞胎的情況，直呼難得。當地居民與商家同樣認為，這樁婚事不僅少見，也為鄉里增添不少喜氣。

