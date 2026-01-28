「宀」部怎麼念？一票人喊寶蓋頭 正確讀音曝光

小時候必學的部首怎麼念？一名網友好奇詢問，大家是否也習慣把「宀」讀作「寶蓋頭」，貼文引發熱烈討論，不少人直呼這個念法最接地氣，反而念出正確讀音時，常讓人一時聽不懂。根據教育部《國語辭典》，「宀」的正確讀音為「ㄇㄧㄢˊ」。

一名網友近日在社群平台Threads上分享，孩子突然詢問「宀」部下面再加一個奇要怎麼念？他看了一眼回覆是「寄」，但差點脫口而出「寶蓋頭下面一個奇」，不禁好奇現在是否還有人會將「宀」念作「寶蓋頭」。

廣告 廣告

《中時新聞網》查詢教育部重編國語辭典，「宀」的注音為「ㄇㄧㄢˊ」，讀音與「棉」相同，指古代一種四面有牆、上有覆蓋，內有堂室的深屋，後來變成214個部首其中的一個。

貼文吸引網友討論，「我也都念寶蓋頭」、「從小聽到大，都是讀寶蓋頭」、「民國88出生，表示到現在都念寶蓋頭」、「只知道念寶蓋頭，不知道正確讀音是什麼」、「一直都念寶蓋頭，直到小孩上學，才知道原來念ㄇㄧㄢˊ」、「說實在的，講ㄇㄧㄢˊ部，可能沒人知道是什麼」。另有2004年出生的年輕網友也留言說，從小到大都是念寶蓋頭，如果聽不懂就會補充一句寶貝的「寶」的部首，然後外加手寫輔助。

更多中時新聞網報導

美國運通錦標賽》薛佛洛逆轉秀 20冠歷史第三人

獨行俠逆流而上 勇士無緣爭冠

張鈞甯同框導演男友罕放閃