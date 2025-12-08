它也有切膚之痛! 日戰機遭中雷達鎖定 澳洲聲援 中日外交戰火花延燒

解放軍殲-16戰機在南海對澳洲偵察機發射照明彈。(示意圖) 圖 : 翻攝自星球調研室

[Newtalk新聞] 12 月 7 日凌晨，日本防衛大臣公開表示，中國戰機在夜間對日本戰機進行「雷達照射」，此舉立即引發外交與軍事摩擦。中國官方堅決反駁，稱是日本先行挑釁。事件發生後，日本迅速召見中國駐日大使提出抗議，而中國駐日大使則現場反駁，雙方互不讓步，形成「各說各話」的僵局。隨後，澳洲防長訪問日本，對日本表示支持，兩國也達成加強安全合作的共識，凸顯中日關係的敏感性與國際戰略影響力。

這並非孤立事件。自東海防空識別區設立以來，中日兩國戰機與船艦在海空頻繁交鋒，過去幾十年日本逐步強化自衛隊力量，並強化與美澳等盟友的合作；中國則持續強調捍衛國家主權與安全利益，東海演習與巡航活動逐年增加。歷史脈絡顯示，戰機摩擦不只是空中較量，更是政治與外交博弈的延伸。

自東海防空識別區設立以來，中日兩國戰機與船艦在海空頻繁交鋒，過去幾十年日本逐步強化自衛隊力量，並強化與美澳等盟友的合作。日本自衛隊F-15戰機群。 圖：翻攝於自衛隊官網

同時，澳洲國防部 10 月底也曾公開關切類似事件。當時，中國戰機在南海空域向澳洲海上巡邏機投擲照明彈，造成坎培拉方面認為的「不安全、不專業」行為。中國解放軍南部戰區表示，澳洲Ｐ-8Ａ海巡機未經批准進入西沙領空，遭到追蹤、警告驅離，並警告澳方停止侵權挑釁。

澳洲國防部聲明指出，中方戰機靠近投擲照明彈，對飛機與機組人員構成風險，強調軍事行動應遵守安全與專業原則。澳洲國防部長馬爾斯表示，機組人員及時應對保障安全，但事件凸顯中國在南海的挑釁仍具風險，澳洲將持續在國際水域與空域行動，維護規則秩序。

日本防衛大臣公開表示，中國戰機在夜間對日本戰機進行「雷達照射」，此舉立即引發外交與軍事摩擦。 圖：翻攝自小泉進次郎的Ｘ