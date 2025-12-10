它從「餵豬菜」翻身！營養師驚呼：30元補滿鉀鐵纖維 7大高CP值功效一次看

便祕、三高家族史、熬夜族先筆記！地瓜葉是最不該被忽略的健康暗藏款。（示意圖／東方IC）

被低估的超級葉菜！曾被認為是低廉「餵豬菜」的地瓜葉，近年卻悄悄登上營養學界「超級食物」行列。營養師薛曉晶分享，地瓜葉的營養密度高到超乎日常青菜想像，不僅富含鉀、鐵與膳食纖維，更擁有強大的多酚與花青素含量，是兼具抗氧化、護血管與提升免疫反應的平價好蔬菜。

地瓜葉為什麼被稱為超級食物？營養密度比你想的高

薛曉晶表示，一把約30元的地瓜葉，能補充許多身體所需的礦物質，包含鉀、鎂、鈣與磷，並含有鐵、鋅、錳等微量元素。據2021年《Molecules》整理的數據，地瓜葉同時供應維生素 C、E、多種B群與約5公克膳食纖維，脂肪量極低，屬於高營養密度卻不造成負擔的蔬菜。

值得注意的是，該研究也指出地瓜葉的總多酚含量，比市面常見的葡萄籽高出7到9倍，讓它成為抗氧化來源中相當突出的存在。

地瓜葉抗氧化力有多強？研究這樣說

2018年《Food Chemistry》研究觀察多種常見葉菜，其中紫色地瓜葉展現的抗氧化能力特別突出，甚至優於過貓、紫蘇葉與莧菜。薛曉晶說，這與地瓜葉含有大量咖啡酸衍生物、花青素、黃酮與葉黃素等植化素有關，因此被比喻為「天然抗氧化寶庫」。

抗氧化作用與發炎反應、血管健康、運動後修復高度相關，因此地瓜葉的攝取被視為「日常健康管理」的重要助力。

2週就看得出效果？地瓜葉與免疫力的研究證據

薛曉晶也引用2005年刊登於《World Journal of Gastroenterology》的試驗指出，健康成人連續 14 天每天吃 200 公克紫色地瓜葉後，血液中的總多酚量與抗氧化能力皆明顯增加，發炎指標下降，T 淋巴球與自然殺手細胞活性也上升。

這意味著適量吃地瓜葉，不僅對血管與抗氧化有潛在好處，也可能在免疫調節方面提供幫助。

哪些族群最適合多吃地瓜葉？營養師列4大清單

薛曉晶提醒，若你符合以下項目，就很適合將地瓜葉納入菜單：

蔬菜攝取不足 容易便祕 有三高家族史 經常熬夜或用眼過度

這類族群能從地瓜葉中補到纖維、多酚與葉黃素，是相對友善且平價的健康選擇。

不是人人都能無限制吃？這1類人要注意

雖然地瓜葉營養價值高，但薛曉晶提醒，如果本身有慢性腎臟病、正在使用 利尿劑或心血管相關藥物，就需要特別留意高鉀攝取，建議先與醫師或營養師討論，再決定合適的份量。

