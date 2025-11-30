它是功能性食物！降血糖、血壓、血脂、護腸道：趕快吃起來

記者施春美／台北報導

火龍果給人「高纖、低熱量」的印象，但營養師薛曉晶表示，研究已證實，紅肉火龍果的健康效益驚人，涵括血糖、血脂、慢性發炎，到心血管健康與腸道菌相平衡。它富含膳食纖維、鎂、磷、鐵等礦物質含量，均勝於白肉品種，且因富含多酚、類黃酮及甜菜紅素等植化素，都是超強抗氧化劑。她建議，民眾今天就開始食用！

薛曉晶在其臉書表示，紅肉火龍果具有下列健康效益：

1. 血糖控制：

一項統合分析研究結合了多項隨機對照試驗結果，發現糖尿病前期受試者若能每天吃火龍果，空腹血糖平均可下降15.1 mg/dL。對於二型糖尿病患，越早吃效果越好。另一項研究指出，對於血糖偏高者，紅肉火龍果也是實際的飲食輔助工具。

此外，一項由英國與馬來西亞合作、預計在2025年《Nutrients》（營養素）雜誌發表的臨床試驗，納入健康者與二型糖尿病高風險族群共62位，每天飲用330毫升紅肉火龍果冰沙，胰島素敏感度明顯提升。同時收縮壓與舒張壓同步下降。

2. 血脂調節：總膽固醇、壞膽固醇、三酸甘油酯都降低

針對高膽固醇女性的臨床試驗顯示，每天飲用特定劑量的紅肉火龍果汁，連續2週後，總膽固醇降幅6%。這可能是因火龍果富含的花青素與生育三烯酚類成分，能抑制肝臟膽固醇合成。

一項統合分析指出，二型糖尿病患者每天吃400-600克新鮮紅肉火龍果後，除了空腹血糖下降，三酸甘油酯與低密度膽固醇均降低。

3. 抗發炎與血管保護：

研究發現，除了降血糖、血壓，食用者在連續吃火龍果4週後，身體的慢性發炎指標C反應蛋白，顯著下降，反映出全身慢性發炎狀態得到有效緩解。

就血管功能而言，健康成人攝取富含甜菜紅素的火龍果粉末後，單次攝取就能提高血管彈性，連續2週後，血管彈性持續上升，動脈僵硬度也隨之下降。

4. 腸道菌相與免疫力：

一項雙盲試驗發現，107位健康成人連4週攝吃紅肉火龍果低聚醣，好菌高劑量組中，好菌明顯增加、壞菌明顯減少。這意味著，火龍果低聚醣具有「益生元」的特質，能夠滋養好菌，並抑制有害菌群。

