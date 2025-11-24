它是天然解憂劑！ 研究：連喝4週就能降低18%壓力

記者施春美／台北報導

最新研究發現，服用綠茶萃取物，能改善憂鬱、焦慮症狀，連4週後，壓力指數下降17.98%，也能睡得更沉。（圖／資料照）

健康意識普及，水的重要性為人所知，但許多人無法接受白開水的味道，醫師陳欣湄建議，可用綠茶取代部分水。最新研究發現，服用綠茶萃取物，有助於改善憂鬱、焦慮症狀，連服4週後，壓力指數下降17.98%，也能睡得更沉。雖然在現實生活中，不可能喝到如文獻劑量般的天然綠茶量，但綠茶仍含有茶胺酸等抗氧化成分，適量飲用仍能為健康加分。

家醫科醫師陳欣湄在其臉書表示， 2025年發表於《Biomedicines》的系統性回顧探討綠茶及其活性成分，是否能改善憂鬱、焦慮、壓力等情緒障礙症狀。研究者納入13篇隨機對照試驗，介入形式包含綠茶飲料、綠茶萃取物或單一活性成分補充，例如L-theanine茶胺酸、EGCG等。

她表示，綜合分析結果發現，綠茶能幫助改善憂鬱、焦慮症狀，且有助於提升睡眠品質，若每天補充L-茶胺酸400毫克，連續28天感覺壓力量表下降17.98%，如果以此來換算，代表每天要喝13至50杯的綠茶，才能達到排憂降壓的效果。

陳欣湄表示，雖然在現實生活中，人不可能喝下那麼多綠茶，但綠茶裡所富含的多種抗氧化成分，仍有益於身體健康。因此，在日常生活中，把綠茶納入飲品選擇，即使是手搖飲，依舊可以為健康加分。

她並強調，民眾喝綠茶時，要注意4重點，包括不要加糖、現泡的最好、避免奶精或香精，及避免農藥殘留的產品。

