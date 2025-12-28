它是最傷腎醬料！醫示警：害人慘洗腎保命 醬油膏只排第二

記者施春美／台北報導

國人習慣飲食沾醬料，對於慢性腎衰竭患者，醬料就像空氣般無所不在，但這些「靈魂醬料」往往就是把慢性腎友推向洗腎室的最後一根稻草。他點名5大傷腎醬料，嚴重程度依序為辣豆瓣醬、醬油膏、番茄醬、沙茶醬與沙拉醬。其中，辣豆瓣醬每百公克的鈉含量就高達7000毫克，無機磷含量約500毫克以上。

腎臟科醫師洪永祥在其臉書說明，醬料為何是極度傷害腎臟的「化學武器」。

1. 高鈉與腎小球壓力的關係

根據 2022 年發表於國際權威期刊《Hypertension》（高血壓） 的一項大規模研究，長期過量攝入鈉離子，會導致腎內動脈壓升高，損壞腎小球的過濾屏障。 對於腎友來說，腎臟如同已有裂痕的濾水器，而「鈉」就像是高壓水槍。腎友每多吃一匙高鈉醬料，就像是用高壓水槍對著裂痕狂噴，裂痕只會越來越大，最後崩潰。



2. 無機磷的「百分百吸收」恐慌

2021 年《Journal of Renal Nutrition》（腎臟營養雜誌） 指出，天然食物（如豆類、肉類）中的磷是有機磷，人體吸收率約40%~ 60%。但加工醬料中添加的「磷酸鹽類防腐劑」是無機磷，人體吸收率接近100%。對於排磷功能受損的腎友，這會迅速引發「高磷血症」，導致血管鈣化，讓血管如同石頭般硬。



3. 隱形糖分與代謝負擔

許多醬料（如番茄醬、甜辣醬）為了調味，加入驚人的糖分。2023 年《Clinical Journal of the American Society of Nephrology》（美國腎臟病學會臨床雜誌） 的研究強調，高果糖攝取會誘發尿酸升高，進一步導致腎間質纖維化。

洪永祥列舉5大傷腎醬料排行榜：

第一名：辣豆瓣醬。每百公克鈉含量驚人的7000毫克。無機磷含量約500毫克以上 。這就是老張的最愛，也是腎臟病的「催命符」。

第二名：醬油膏，含有大量的修飾澱粉、焦糖色素以及大量鹽分，直接挑戰腎臟極限。

第三名：番茄醬，番茄含量不高，更多的是砂糖、食鹽與高果糖漿，對許多合併有糖尿病的腎病患者來說，是血糖、血壓的雙重殺手；

第四名：沙茶醬，不僅鈉含量高，還含有無機磷添加物與高油脂，一餐就可能讓血磷爆表。

第五名：沙拉醬，每100公克就有近80克的油，會導致血脂飆高、血管硬化，進而造成腎動脈狹窄，拖垮腎功能。

