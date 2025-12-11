它是神級飲品！研究：常喝能防癌、抗老化、防心梗與中風

記者施春美／台北報導

咖啡可提神，也助長壽。根據一篇文獻回顧研究，定期且適量地喝咖啡，能維持健康與長壽，例如降低心血管疾病、中風、癌症、呼吸系統疾病等風險。同時，咖啡能降低長者的功能性退化問題，例如記性差、憂鬱、衰弱的發生率。

根據發表於《老化研究評論》(Ageing Research Reviews) 期刊的一篇文獻回顧研究顯示，定期且適量地飲用咖啡，可望成為年長族群維持健康與延長壽命的重要生活方式之一。

該篇文章指出，近20年來，針對咖啡與整體死亡率關聯進行的大量流行病學研究顯示，適度喝咖啡與死亡風險下降間，存在一致性的正相關，這種現象跨越地域與種族背景，已在超過50項研究中獲得證實。

定期喝適量咖啡 能防心梗、中風、癌症等疾病

研究指出，定期喝適量咖啡與多種老年相關死因風險下降有關，例如心血管疾病、中風、癌症、呼吸系統疾病等。同時，咖啡能降低長者的功能性退化問題，例如記性差、憂鬱、衰弱的發生率。總體而言，長期喝咖啡可降低17%死亡率，換算下來，平均可延長健康壽命約1.8年。

該文章指出，咖啡之所以具備上述潛在的保護效果，與其內含咖啡因、綠原酸有關，它們能調節身體對壓力的適應能力、減少慢性發炎，並在基因穩定性、細胞損傷、代謝調節與蛋白質品質維護等，展現保護作用。雖然目前對於它們是否對幹細胞與再生機制有正面影響，仍不明朗，但初步證據已顯示，其有助於延緩老化過程的核心機制。

研究也指出，高齡人口持續飲用咖啡的安全性頗高，因此，研究呼籲，醫學與公共衛生界應關注咖啡作為長期健康飲食的一環。

