它是超級堅果！補腦、降血壓血脂、防糖尿病 還能抗癌
記者施春美／台北報導
堅果有益健康，核桃更是首選。營養師薛曉晶表示，最新的臨床研究與大型觀察研究顯示，核桃的健康益處極多，不只能降血脂血壓、護心血管、降低慢性發炎、調節腸道益菌生態、降低失智風險，還能預防糖尿病。
核桃能降血壓、膽固醇 保護心血管
薛曉晶在其臉書表示，根據2018年的一項統合分析，日常飲食中加入核桃，就能降低總膽固醇約3.25%，壞膽固醇（低密度膽固醇）更減少了約3.73%。此外，一項2019年發表臨床試驗發現，年長者每天吃30～60克核桃2年後，就可降低血壓偏高長者的收縮壓，效果幾乎媲美輕度的降壓藥物。
核桃能活化大腦功能 研究：吃越多、好處越多
薛曉晶表示，核桃被譽為「健腦堅果」。一項2021年的系統性回顧結果指出，多數觀察性研究都支持核桃攝取量與更佳的認知功能呈現正相關，甚至「吃得越多，益處越大」。
核桃能逆轉高血糖！可以穩血糖、預防糖尿病
薛曉晶表示，長期吃核桃可以降低糖尿病風險。一篇2018年的大型橫斷面分析指出，常吃核桃者的糖尿病風險低於不吃者將近一半。此外，每增加一份核桃的攝取量，糖尿病的風險就顯著下降，對於女性的保護效果更是顯著。
核桃能降低慢性發炎 具有抗癌的潛力
薛曉晶表示，一篇2022年的系統性回顧指出，核桃飲食能顯著降低體內發炎細胞激素，顯示其抗炎潛力。今年（2025）發表的一項臨床研對結直腸癌高風險族群，僅進行了3週的核桃飲食介入，受試者腸道局部與血液中的發炎蛋白就明顯下降，且與腫瘤相關的蛋白表達也隨之減少。這顯示，核桃中的多酚經過腸道代謝後，不只能有效抗發炎，更可能具備潛在的抗腫瘤效果。這將是癌症預防研究的重要方向。
核桃翻轉腸道菌相 打造健康腸道
薛曉晶表示，2018年的隨機交叉試驗顯示，每天攝取42克核桃，3週後就能顯著增加腸道內2種關鍵益生菌，這2種益生菌能滋養腸道上皮細胞、減少炎症，進一步降低大腸癌與多種腸道疾病的風險。
