它曾是皇帝專用「長壽菜」 如今市場就買得到！抗癌又護眼

生活中心／倪譽瑋報導

傳說在隋唐時代，外來的茄子是皇帝專屬「長壽菜」，一般百姓吃不到。（示意圖／資料照）

現在市場隨處可見的茄子，以前竟是皇帝的食物！不過這份「長壽菜」確實具備許多養分，現代營養師與癌症基金會都點出其對身體有好處，如茄子的花青素可保護神經與眼睛、維生素P維持結締組織的健康、綠原酸減緩飯後升血糖，有助於減重、茄鹼能夠抑制消化系統腫瘤，幫助抗癌。但建議茄子要連皮一起吃，才能獲取紮實營養。

蔬果的顏色象徵營養 建議攝取「多彩」

日前王證瑋在臉書粉專「營養小當家_阿罐營養師」發文指出，紅、橙、黃、綠、藍紫五大色系的蔬果，其實這些「顏色」藏著滿滿營養訊息，每種天然色素都代表著不同的植物化學物（Phytochemicals），這些成分能在體內扮演抗氧化、修復、抗發炎等角色。建議每餐至少選兩種不同顏色的蔬果最理想。

以「藍紫色」為例，該顏色代表花青素，主要功能在「維持腦部與視力健康」，可減少自由基、保護神經與眼睛，延緩老化，含量較多的食材有藍莓、茄子、紫甘藍。王證瑋補充，「白色」也是藏著養分的，如蒜頭、洋蔥、白蘿蔔，含有大蒜素與多酚類物質，能抗菌、促進血液循環。

曾為皇帝長壽菜 紫色茄子「抗癌助減重」養分多樣

關於「藍紫色」的茄子，台灣癌症基金會官網資訊顯示，茄子在古代是皇上必點的「長壽菜」，茄子從東南亞或印度傳進中國，傳說在隋唐時代，它是給皇帝食用的、老百姓吃不到。茄子養分確實多，除了上述「超強抗氧化」的花青素，還有維生素P、綠原酸、龍葵鹼等養分。

維生素P可增強毛細血管和調整吸收能力，同時能幫助維生素C的消化和吸收，共同維持結締組織的健康；綠原酸可以降低腸道吸收糖分的速度、減緩飯後升血糖，有助於減重；龍葵鹼即是「茄鹼」，能夠抑制消化系統腫瘤，紫色茄子中茄鹼較其他品種的茄子高（茄子也有白色的），要抗癌建議吃紫茄。

吃茄子的禁忌或注意事項？

台灣癌症基金會說明，購買時建議挑選果皮呈亮紫紅色、果皮無凹洞或挫傷、飽滿有彈性，底部太膨大表示偏老化了，會影響口感。此外，茄子放置過久，會產生對人體有害的茄鹼，最好不要吃；長時間泡水中，茄子表皮臘質被破壞，茄肉容易變質腐爛，易引起腸胃不適，也建議別吃。

至於保存茄子，它未切開或未經水洗，可放於塑膠袋內冷藏保存數天；如果買來的茄子有包塑膠膜，建議去除以保持新鮮度。另外，小說《紅樓夢》中，有將茄子去皮再油炸的料理法，不僅將富含花青素及維生素P的皮給去除了，也品嚐不出茄子的真實味道，建議料理時勿去皮，確保吃到紮實營養。

資料來源：王證瑋營養師、台灣癌症基金會

