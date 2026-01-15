它能精準判斷攻擊行為！台灣AI影像辨識突破 美西岸警方首下1萬台訂單

台灣 AI 影像辨識技術再創突破，已能精準判斷攻擊行為並辨識手持刀械或槍枝。（Al生成示意圖） 來源：Gemini Al 生成

[Newtalk新聞] 台灣 AI 影像辨識技術再創突破，已能精準判斷攻擊行為並辨識手持刀械或槍枝。據擷發科技透露，美國西岸警方已率先下單 1 萬台密錄器升級系統，未來更有望應用於台灣捷運、高鐵等大眾運輸系統，實現事前預警功能。

過去 AI 影像辨識技術僅能偵測「有人拿東西」或「大動作揮舞」等粗略動作，但擷發科技最新系統已能即時判斷攻擊行為，並精準辨識手持物品類型。以捷運場景為例，當車廂內突發衝突，系統可立即辨識女子手持的是刀械，並即時通知警力支援。

擷發科技董事長楊健盟表示，這套系統讓安全監控從事後蒐證進化為事前預警，透過異常行為預判，在攻擊發生之前就能夠通報。他進一步說明，影片當中會自動被標註攻擊時間點，而且在當下立刻就已經在總部那邊通報現場的情況以及位置。

這套 AI 軟體升級系統不只可用於模擬展示，楊健盟透露，相關單位正持續了解中，未來有機會應用在捷運、高鐵等大眾運輸系統。在國際市場方面，美國西岸警方率先找上門，希望運用這套系統升級密錄器，初步已接獲 1 萬台訂單。

3C 專家壹哥分析，台灣 ASIC 晶片技術已發展 30 至 40 年，類似終端處理器，技術相對純熟。他指出，聯發科、艾訊之類的晶片廠商，相對其他國家尤其是中國，比較受到歐美信賴，因為歐美擔心資料傳到哪個地方，這是沒有辦法掌握的風險。壹哥進一步說明，過去兩三年無法做很精準的運算，台灣廠商透過邊緣運算的方式，加上軟體優勢，利用軟硬體結合突破技術瓶頸。

這套 AI 影像辨識技術應用範圍廣泛，不僅可用於密錄器及大眾運輸監控，還能偵測車內是否有人睡覺、獨留孩子在車內等情況，甚至可延伸至畜牧業。台灣企業憑藉精準辨識技術拓展國際市場，展現晶片技術領先優勢，持續提升 AI 實力，為台灣科技競爭力增添新亮點。

