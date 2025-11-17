「它」是最過勞國家榜首！曝每週54工時…比台血汗！

國際中心／饒婉馨報導

《視覺資本》（Visual Capitalist）根據《世界人口評論》統計指出，2025年全球工時最高的國家榜首是不丹，每週工時約54小時；然而台灣位於第61名，被網虧：「比台灣更血汗」。





不丹是2025年工時最長的國家，與美名「最幸福國度」產生極大反差。（示意圖／美聯社提供）





根據《視覺資本》（Visual Capitalist）報導，《世界人口評論》統計出各國對正規和非正規勞動部門 ，平均每週工作時間的估計數據，還發出了一張2025年全球工時最高的國家榜單。榜首竟是曾被譽為幸福國度的不丹，每週平均工時54.5小時，高達一週七天裡的三分之一，因此報導寫下「不丹將成為世界上最勤奮的國家」。然而，全球平均勞動時間徘徊在每週 38.7 小時左右，但勞動時間最高和最少的國家之間的差距將近30小時。許多南亞和東南亞經濟體也出現在頂部附近，包括阿聯酋（48.4 小時）、巴基斯坦（47.5 小時）和印度（45.8 小時），這些數據也反映了國家勞動密集型行業、兼職角色減少和社會安全網較小，導致他們的工作時間更長。

台灣於2025《世界人口評論》的每週統計工時數據排61名，讓許多勞工感到不對等。（圖／民視新聞）





依照《世界人口評論》的數據顯示，台灣每週平均工時為39.1小時，被外界稱為過勞之島，然而排名卻落在第61名，讓許多台灣人感覺差很多，相比較高於韓國的36.8小時、日本的31小時，低於新加坡的44.6小時。對於勞團曾質疑台灣勞工工時過長，勞動部曾解釋，一般比較「年總工時」，是「平均每人每年總工時」，包含「全時」及「部分工時」就業者，但鄰近國家部分工時勞工占比較高，韓國16.1%、日本24.8%、新加坡10.6%，我國僅占3％至4%，導致我國每人平均年總工時會比較高。若僅比較「全時」就業者，我國112年的每週經常工時為41.5小時，比韓國的43.8小時、日本的42.9小時、新加坡的44.5小時都來得低。

原文出處：2025最過勞國家「它」每週近54工時…比台灣更血汗還譽「最幸福」國度？

