它一檔包辦AI未來 上市募集200億還能上車嗎？
財經中心／余國棟報導
國內首檔聚焦AI主題的主動式ETF「主動元大AI新經濟(00990A)」日前上市掛牌，結合主動追求AI概念股超額報酬，以及ETF交易便利優勢，協助投資人積極參與AI新經濟成長機會。
AI發展已不僅止於話題，更無疑是現階段科技投資最明確主軸，能脫穎而出的領導企業將進入擴大實質獲利階段，除了AI基礎建設呈現高速成長，且仍在發展初期，未來還有下一階段的技術應用將接續發展，包括軟體服務、醫療、消費、公用事業甚至國防科技等領域，都將因AI賦能而創造全新經濟動能，極具投資價值。
主動元大AI新經濟初次發行募集設有 200 億元額度上限，約累積募集199.85億元，改寫國內主動式ETF募集新紀錄，顯示投資人對AI投資意願強勁，高度期待未來報酬潛力。主動元大AI新經濟(00990A)為目前，唯一以AI新經濟作為投資主題的主動式ETF，追求領先指數選股以及尋找低估個股操作機會，這一點在變化快速的AI產業尤其關鍵，因為許多具備爆發力的AI新創公司或轉型企業，在初期可能因市值未達標或獲利尚不穩定，而無法被納入標普500指數等傳統指數，此時主動式ETF可突破此一限制，搶先進場布局。
未來基金將採全球布局策略，關注AI投資主題中「算力核心」、「資料傳輸與能源」，以及「AI智慧應用」，完整涵蓋AI產業各發展階段，追蹤最值得投資的趨勢浪頭，投資人選擇一檔可不用再自行研究選股。不過仍提醒AI新經濟相關企業可能正處於成長初期，會有產業變化快速或業務高度集中等風險，相對適合具有一定風險承受能力與追求成長潛力的投資人。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
